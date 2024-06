Mujer permanece en estado de coma luego de ser atacada por asaltantes en Villa Altagracia

Villa Altagracia.- Familiares de una mujer que permanece en coma tras sufrir un accidente en una motocicleta, luego de ser interceptada por cuatro delincuentes que la asaltaron, reclaman que apresen a los desaprensivos.

Se trata de Claribel de Jesús de León, quien se desplazaba junto a su concubino en el momento en que resultaron atacados por los delincuentes armados de pistolas.

Ramón Antonio de Jesús, padre de la víctima, reclamó a las autoridades prestar mayor atención al caso. También indicó tener pruebas de las personas que cometieron el hecho.

“Yo puse la denuncia en la fiscalía y lo que me dicen que hay que esperar 15 días. Dandole plazo a los ladrones a que se vayan de Villa… Yo ando con vídeo de los delincuentes, ando con foto y aquí no me hacen caso”, indicó el padre desesperado.

Según nuestro corresponsal Alejandro Fidel Francisco, este incidente ocurrió en el sector Quinto Centenario del referido municipio.

En los últimos meses se ha desencadenado una alarmante ola de asaltos a plena luz del día en diferentes puntos de la República Dominicana.

Asaltos a bancos, crimen organizado, robos en viviendas, secuestros y más hechos son casos que reflejan la creciente inseguridad que cubre el país.