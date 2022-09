Mujer hiere otra con una botella de vidrio rota en El Caimito, de La Vega

Una joven sufrió heridas en distintas partes del cuerpo al ser atacada por otra mujer con una botella de vidrio rota, mientras se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el sector El Caimito, perteneciente a la ciudad de La Vega.

La víctima se identificó como Cesarina García Contreras, mientras que su agresora responde al nombre de Marifer Grullón Fernández, quien a través de un video admitió el hecho asegurando que actuó por presunta provocación de la víctima, tras alegadamente esta última llamarle “sucia” e “hija de puta”.

“El sábado estábamos tomando en una Sinaders de Música, entonces ella pasó y me voceó sucia. Cuando me llamó sucia me paré y le pregunté el porqué me estaba diciendo eso. Me dijo hija de puta y ahí fue que nos embrujamos. Ella (la víctima) dejó caer una botella y me hizo eso (un rasguño en un brazo), agarré un pedazo de botella y ahí fue que la corté”, relató la denunciada a su salida del tribunal.

Trifulca en La Vega habría sido por motivos pasionales

Sin embargo, García Contreras afirmó que su agresora la atacó porque piensa que mantiene una relación sentimental con el esposo de ella, hecho que la víctima negó asegurando que tiene su pareja. Por tanto, pidió a las autoridades que tomen carta en el asunto para que el hecho no quede impune.

De acuerdo con el relato de la víctima, todo comenzó el sábado 17 del corriente mes cuando esta pasó por el lado de su agresora y esta última le habría dicho que le estaba haciendo burla, procediendo de inmediato la denunciada a escupirla.

“Cuando me escupió le dije qué te pasa conmigo asquerosa vieja, y me fui. Entonces, ella (la agresora) me cayó atrás. Ella siempre donde me ve, me vocea, y le digo que podemos ser amigas, porque ese hombre no me interesa. Yo tenía mi esposo y se lo dije muy bien a ella”, comentó la joven, al señalar que la denunciada es reincidente en este tipo de práctica.