Mujer denuncia negligencia PN para capturar delincuentes les rociaron “ácido del diablo”

Santo Domingo, RD.- Atemorizada, una mujer de 29 años agredida con "ácido del diablo" por dos delincuentes que alegadamente su expareja contrató para matarla, denunció la tarde de este viernes que vive con el temor de que en cualquier momento las autoridades judiciales tengan que poner en libertad a su antiguo esposo, ya que los autores materiales todavía no han sido apresados.

En un video remitido a nuestro número de #WhatsAppCDN, Gabriela Mordan Suriel se quejó de que la Policía Nacional no realiza las pesquisas necesarias para capturar a los responsables, situación que atribuye a su precaria condición económica, por lo que solicitó ayuda a la institución para resolver el problema lo más pronto posible.

Según sus declaraciones supuestamente su exesposo al que identificó como Héctor Willi Reyes De Los Santo, le pagó a dos malhechores para que les rociaran un ácido simplemente porque se negaba a regresar con él. La joven agregó que su exesposo fue condenado a tres meses de prisión como medida de coerción en la cárcel de La Victoria, pero pagó dinero para que lo dejaran en Villa Colina.

Afirmó que en varias ocasiones se querelló contra su concubino por agresión física y al ver que no lo apresaban decidió abandonarlo, lo que, según dijo, desató su ira.

“Dijo que si no sería para él, no sería para nadie, varias veces me acobardé y regresaba con él por miedo a sus amenazas de que si no volvía me mataría; en varias ocasiones le puse querella y llevé evidencia, no lo apresaron, me armé de valentía y decidí no volver, y al ver que ya me había perdido me hizo este daño. Gracias a Dios no confundieron a mi niña conmigo que fue con la cual mandaron a llamarme para el acto homicida, porque en ese momento mi niña se encontraba en mi lugar de trabajo”, narró entristecida, por la tragedia que le marcó la vida el pasado 4 de junio en el sector El Brisal de Pedro Brand.

Gabriela Mordan Suriel dijo que teme por su vida y la de sus familiares, por lo que pidió justicia desesperadamente para que el hecho no quede impune.

