Matan de un disparo a mujer de 76 años tras disputa por música alta

Una mujer de 76 años murió tras recibir un disparo durante un conflicto entre vecinos en el sector Villa Liberación, en Santo Domingo Este. Su hijo, de 38 años, también resultó gravemente herido cuando intervino para defenderla.

La víctima identificada como María Mejía, conocida también como Sira. Según las informaciones preliminares, el hecho ocurrió luego de una discusión relacionada con el volumen de la música de un vehículo.

La fallecida María Mejía y el agresor.

¿Cómo ocurrió el hecho en Villa Liberación?

De acuerdo con las versiones preliminares, la discusión comenzó cuando la mujer pidió a un joven que bajara el volumen de la música de su vehículo.

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El reclamo habría provocado un enfrentamiento que terminó cuando el presunto agresor disparó contra la señora. En medio del altercado, su hijo intervino para defenderla y recibió un disparo en el pecho.

El hombre, de 38 años, fue trasladado para recibir atención médica y, según los reportes disponibles, su estado de salud es grave.

Detienen a presunto responsable del tiroteo

Por el hecho fue detenido un hombre identificado como Jeury Cuello Martínez, alias «Boca de Chuleta», señalado en las informaciones preliminares como el presunto responsable de los disparos.

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Las versiones indican que el hombre habría irrumpido en la vivienda donde se encontraban las víctimas y luego escapado del lugar.

Vecinos de la fallecida y del presunto agresor aseguran estar sorprendido por lo ocurrido.

El cuerpo de la vítima lo están velando en la funeraria Gresefú del sector Mendoza.