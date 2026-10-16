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Policía busca a cuatro hombres por muerte de taxista en Santo Domingo Este

La Policía Nacional busca a cuatro hombres señalados como presuntos responsables de la muerte a tiros de un taxista durante un supuesto asalto ocurrido la madrugada de este viernes en Santo Domingo Este. La víctima fue identificada como Feliz Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años. Según las investigaciones preliminares, los cuatro hombres habrían abordado al […]

Ruth Salcedo
Vehículo Hyundai Sonata LF gris vinculado al caso de la muerte de un taxista en Santo Domingo Este.
La Policía busca a cuatro hombres señalados por la muerte de un taxista durante un presunto asalto. Foto: Fuente Externa.
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La Policía Nacional busca a cuatro hombres señalados como presuntos responsables de la muerte a tiros de un taxista durante un supuesto asalto ocurrido la madrugada de este viernes en Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como Feliz Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años. Según las investigaciones preliminares, los cuatro hombres habrían abordado al taxista como pasajeros y luego lo atacaron para despojarlo de sus pertenencias.

El hecho ocurrió en el peatonal de Las Américas, frente al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, informó la institución del orden.

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Policía recolecta evidencias

Miembros de la División de Investigación de Homicidios trabajan junto a técnicos del Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DICAT) para identificar y localizar a los señalados.

En la escena, agentes de la Policía Científica recolectaron varias evidencias. Además, ocuparon el vehículo Hyundai Sonata LF, color gris, en el que se desplazaba la víctima.

La Policía exhortó a los cuatro hombres a entregarse por la vía que consideren pertinente. Mientras tanto, continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y poner a los responsables a disposición del Ministerio Público.

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ETIQUETAS:AsaltoSanto Domingo EsteHomicidioTaxistaPolicía Nacional
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