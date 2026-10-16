Policía busca a cuatro hombres por muerte de taxista en Santo Domingo Este

La Policía Nacional busca a cuatro hombres señalados como presuntos responsables de la muerte a tiros de un taxista durante un supuesto asalto ocurrido la madrugada de este viernes en Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como Feliz Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años. Según las investigaciones preliminares, los cuatro hombres habrían abordado al taxista como pasajeros y luego lo atacaron para despojarlo de sus pertenencias.

El hecho ocurrió en el peatonal de Las Américas, frente al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, informó la institución del orden.