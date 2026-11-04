Muere monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de SFM

Falleció en esta ciudad monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de la Diócesis de San Francisco de Macorís, tras enfrentar quebrantos de salud.

Monseñor Moya encabezó la diócesis durante 28 años. Durante ese período impulsó iniciativas relacionadas con la educación, el desarrollo social y el fortalecimiento de la fe en la región Nordeste.

También se desempeñó como rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE). Su trayectoria incluyó distintas responsabilidades pastorales y académicas dentro de la Iglesia católica.

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Las autoridades eclesiásticas ofrecerán en las próximas horas detalles sobre las exequias y los actos religiosos en su honor.

Trayectoria sacerdotal

Jesús María de Jesús Moya nació el 28 de noviembre de 1934 en Sabana Angosta, paraje de Villa Tapia. Sus padres fueron Gil de Jesús y Nicolasina Moya.

Ingresó al Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino el 27 de septiembre de 1950. Allí cursó Humanidades, Filosofía y Teología.

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El 18 de marzo de 1961 recibió la ordenación sacerdotal en la Catedral Santiago Apóstol. Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito ofició la ceremonia.

Durante su ministerio ocupó varios cargos en la Iglesia. Entre ellos figuran la dirección de las Obras Misionales Pontificias y el puesto de vicario general de la Diócesis de Santiago.

También ejerció como párroco en distintas comunidades de Puerto Plata y Santiago. Además, fue capellán del Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes y de la Escuela Normal Emilio Prud’Homme.

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Su labor como obispo

El papa Pablo VI lo nombró obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros el 13 de abril de 1977. Recibió la ordenación episcopal el 21 de mayo de ese año.

Posteriormente, el papa Juan Pablo II lo designó segundo obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, el 20 de abril de 1984. Tomó posesión del cargo el 5 de mayo.

En 1993 también asumió como vicario general castrense.

El 31 de mayo de 2012, el papa Benedicto XVI aceptó su renuncia al gobierno pastoral por razones de edad. Desde entonces pasó a ser obispo emérito y monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo asumió la dirección de la diócesis.

La muerte de monseñor Jesús María de Jesús Moya enluta a la comunidad católica del Nordeste. Su fallecimiento también deja una extensa trayectoria vinculada a la vida religiosa y educativa de la región.