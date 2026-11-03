Muere Lily Josefina Rodríguez, rectora de Utesa

La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) informó la noche de este lunes sobre el fallecimiento de la doctora Lily Josefina Rodríguez González de Eloy, quien se desempeñaba como rectora de la sede principal de la institución académica.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las causas de su muerte ni sobre la fecha y el lugar de las honras fúnebres.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la universidad expresó su pesar por la pérdida y anunció la suspensión de las labores docentes y administrativas en la sede de Santiago. Así como en sus centros regionales.

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Rodríguez González de Eloy, elegida rectora de UTESA Santiago en junio de 2016, posición que ocupó durante más de una década. A lo largo de su trayectoria en la institución, desempeñó diversas funciones, entre ellas asistente administrativa de la Rectoría, docente, directora de Desarrollo Profesoral y vicerrectora de Investigación y Postgrado.

Además de su labor académica y administrativa en UTESA, también trabajó en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.