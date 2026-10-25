Muere enfermera en accidente de ambulancia que trasladaba a niño en Barahona

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Barahona, RD.– Una enfermera de 34 años perdió la vida la madrugada de este domingo 25 de octubre, tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera Sánchez, próximo a la comunidad de Fondo Negro, en Barahona. La víctima viajaba en una ambulancia que trasladaba hacia Santo Domingo a un niño de ocho años, herido por un disparo de un arma de fabricación casera. El vehículo se deslizó y cayó por un precipicio
La víctima, identificada como Josely Báez, formaba parte del personal médico que acompañaba al menor durante su traslado hacia un centro de salud de Santo Domingo.
De acuerdo con los informes preliminares, el accidente ocurrió pasadas las 2:00 de la madrugada, cuando la ambulancia se deslizó y cayó por un precipicio. Según la información preliminar, el accidente se produjopor las condiciones de humedad provocadas por las fuertes lluvias registradas en la zona.
Ambulancia cae por precipicio en carretera Sánchez
El vehículo de emergencia sufrió daños materiales considerables, incluyendo la destrucción del cristal delantero, como consecuencia del impacto.
Según las informaciones disponibles, el conductor de la ambulancia resultó ileso, al igual que una persona que acompañaba al menor durante el traslado. Las autoridades todavía no han ofrecido detalles sobre sus identidades.
Hasta el momento, tampoco se ha informado oficialmente sobre las circunstancias exactas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo.
El accidente ocurrió mientras se registraban fuertes precipitaciones en distintos puntos de la región Sur, donde las autoridades meteorológicas habían advertido sobre condiciones de inestabilidad atmosférica.
Notas relacionadas
Niño había resultado herido por un arma casera en Vicente Noble
El traslado médico se produjo horas después de que el niño de ocho años resultara herido en el municipio Vicente Noble, provincia Barahona.
El incidente ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche del sábado, cuando el menor, identificado con las iniciales A. M. P., presuntamente manipulaba un arma de fabricación casera, conocida popularmente como «chilena».
De acuerdo con los reportes, el artefacto se disparó accidentalmente y provocó una herida en el abdomen del niño.
Tras el incidente, familiares y personal de emergencia trasladaron al menor al Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, en Barahona, donde recibió las primeras atenciones médicas.
Los especialistas determinaron posteriormente su traslado hacia Santo Domingo para continuar el tratamiento en un centro hospitalario de mayor complejidad.
El reporte médico inicial describió su condición como estable, aunque con pronóstico reservado.
Autoridades investigan las circunstancias de ambos hechos
Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos a la Subdirección Regional Sur de la Policía Nacional, iniciaron las investigaciones relacionadas con el disparo que hirió al menor.
Los investigadores buscan establecer cómo el niño tuvo acceso al arma artesanal y las circunstancias en que ocurrió el incidente.
En cuanto al accidente de tránsito, todavía no se han divulgado conclusiones oficiales que permitan establecer sus causas.
La muerte de Josely Báez ocurrió mientras cumplía labores de asistencia médica durante el traslado del paciente hacia Santo Domingo.
Hasta el momento, no se han ofrecido nuevos detalles sobre la evolución del menor después del accidente de la ambulancia.
Te puede interesar
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Mecánico muere aplastado mientras reparaba vehículo
- Encuentran en Barahona a hombre con Alzheimer desaparecido de centro médico
- Vacas y caballos adornan las tumbas en el cementerio Américo Melo en Barahona
- Familiares reportan desaparición de hombre con Alzheimer en Barahona