Muere enfermera en accidente de ambulancia que trasladaba a niño en Barahona

Barahona, RD.– Una enfermera de 34 años perdió la vida la madrugada de este domingo 25 de octubre, tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera Sánchez, próximo a la comunidad de Fondo Negro, en Barahona. La víctima viajaba en una ambulancia que trasladaba hacia Santo Domingo a un niño de ocho años, herido por un disparo de un arma de fabricación casera. El vehículo se deslizó y cayó por un precipicio

La víctima, identificada como Josely Báez, formaba parte del personal médico que acompañaba al menor durante su traslado hacia un centro de salud de Santo Domingo.

De acuerdo con los informes preliminares, el accidente ocurrió pasadas las 2:00 de la madrugada, cuando la ambulancia se deslizó y cayó por un precipicio. Según la información preliminar, el accidente se produjopor las condiciones de humedad provocadas por las fuertes lluvias registradas en la zona.

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Ambulancia cae por precipicio en carretera Sánchez

El vehículo de emergencia sufrió daños materiales considerables, incluyendo la destrucción del cristal delantero, como consecuencia del impacto.

Según las informaciones disponibles, el conductor de la ambulancia resultó ileso, al igual que una persona que acompañaba al menor durante el traslado. Las autoridades todavía no han ofrecido detalles sobre sus identidades.

Hasta el momento, tampoco se ha informado oficialmente sobre las circunstancias exactas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo.

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El accidente ocurrió mientras se registraban fuertes precipitaciones en distintos puntos de la región Sur, donde las autoridades meteorológicas habían advertido sobre condiciones de inestabilidad atmosférica.