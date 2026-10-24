¡Otro más! Muere “Changa” durante intervención policial en Santiago

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Santiago de los Caballeros. — Un hombre identificado como Ramón Antonio Jáquez Torres, alias “Changa”, falleció durante una intervención policial en el sector Las Charcas, en Santiago, informó este sábado la Policía Nacional.
El operativo se realizó en seguimiento a una denuncia de atraco a mano armada contra una mujer y su hija. Por el caso, también permanece detenido Brayan Alexander Vázquez, de 26 años, para fines de investigación.
Según el informe preliminar, “Changa” habría disparado contra los agentes cuando estos se presentaron en el lugar. Los policías respondieron a la agresión y el hombre resultó herido.
Posteriormente, lo trasladaron a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.
Notas relacionadas
Así ocurrió el presunto atraco en Las Charcas
De acuerdo con las informaciones preliminares, el asalto ocurrió el 21 de octubre, alrededor de las 5:50 de la tarde, en las inmediaciones del parqueo del proyecto habitacional Las Charcas.
La Policía señala que Jáquez Torres y otro individuo, identificado como Brayan Alexander Vázquez, habrían interceptado a las víctimas y las despojado de varias pertenencias mediante amenazas con un arma de fuego.
Entre los objetos denunciados como sustraídos figuran una computadora portátil, una cartera con documentos personales y tarjetas bancarias, RD$1,600 en efectivo y varios teléfonos celulares.
Policía ocupa pistola Glock y celulares
Durante la intervención, los agentes ocuparon una pistola marca Glock, serie FFV494, con su cargador, dos cápsulas y otra en la recámara. Según la institución, el arma la habrían utilizado durante el atraco y era portada sin documentación.
Además, recuperaron teléfonos celulares presuntamente sustraídos a las víctimas y una motocicleta marca X1000, modelo CG, de color rojo, que supuestamente se utilizó para desplazarse durante el hecho.
Hombre permanece detenido por el caso
Brayan Alexander Vázquez permanece bajo arresto mientras las autoridades profundizan las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.
La Policía Nacional indicó que ambos hombres figuran con registros asociados a hechos de robo, según la consulta realizada en sus sistemas.
El cuerpo de Ramón Antonio Jáquez Torres fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos legales correspondientes.
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