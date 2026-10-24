¡Otro más! Muere “Changa” durante intervención policial en Santiago

Santiago de los Caballeros. — Un hombre identificado como Ramón Antonio Jáquez Torres, alias “Changa”, falleció durante una intervención policial en el sector Las Charcas, en Santiago, informó este sábado la Policía Nacional.

El operativo se realizó en seguimiento a una denuncia de atraco a mano armada contra una mujer y su hija. Por el caso, también permanece detenido Brayan Alexander Vázquez, de 26 años, para fines de investigación.

Según el informe preliminar, “Changa” habría disparado contra los agentes cuando estos se presentaron en el lugar. Los policías respondieron a la agresión y el hombre resultó herido.

Publicidad

Posteriormente, lo trasladaron a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.