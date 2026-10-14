Movimiento Justicia Jet Set convoca a vigilia este miércoles

El Movimiento Justicia Jet Set convocó a los familiares de las víctimas, sobrevivientes y a toda la sociedad dominicana a participar en la vigilia denominada “Luz para la justicia”, este miércoles 14 de octubre, a las 6:00 de la tarde, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

De acuerdo con una publicación del movimiento, durante la actividad se realizará un encendido de velas en memoria de las 236 personas que fallecieron el 8 de abril de 2025, cuando se desplomó el techo de la discoteca Jet Set.

La organización explicó que la iniciativa busca honrar a las víctimas, acompañar a sus familiares y mantener vigente el reclamo de justicia por la tragedia.

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“Encenderemos 236 luces, una por cada vida perdida el 8 de abril de 2025. Una luz para recordar a quienes ya no están, para abrazar a quienes siguen sufriendo y para pedir que su memoria ilumine la decisión más justa”, expresó el movimiento en su publicación.

Asimismo, agregó: “Que ninguna vida se olvidará. Que ningún dolor sea indiferente. Que su luz nos guíe hasta la justicia”.

Con esta convocatoria, el Movimiento Justicia Jet Set llama a la ciudadanía a acompañar a los familiares y sobrevivientes en un acto de memoria y solidaridad con las víctimas del desplome ocurrido en el centro nocturno.