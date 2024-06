Moradores del residencial Juan Rafael Sur y Norte denuncian ola de robos

Moradores del residencial Juan Rafael Sur y Norte, en la avenida Jacobo Majluta, denunciaron este viernes una ola de robos en la zona. Otra problemática que dicen tener es la falta de la recogida de la basura.

Artículos del hogar, retrovisores y otros accesorios de vehículos son el blanco de los delincuentes, en el residencial Juan Rafael Sur y Norte.

“Delincuentes que están llegando aquí y están pasando muchas cosas, lo que no se veían antes”, expresó Pedro de la Cruz, residente.

“A nosotros nos llevaron los retrovisores con los forros de un Corolla 2014 azul marino cuando fuimos por la Pedro Livio Cedeño. Cuando lo trajeron, yo le quité un chin y eran los mismos espejos retrovisores de nuestro vehículo azul marino”, dijo Eulalia Mercedes, residente.

Los moradores aseguran que las autoridades realizan patrullaje, pero los malhechores aprovechan las noches para realizar los robos.

“Se han llevado un reguero de persianas, puertas y muchísimas cosas y nadie se mete con eso porque tenemos el área de Los Casabes abierta, por ahí entra todo el mundo, esto es un pasadero de toda la clase de gente extraña”, destacó Rodolfo Pérez, residente.

«Muchos de los proyectos no son cerrados»

Dicen que muchos de los proyectos no son cerrados y por eso se les facilita a los delincuentes la entrada para cometer los actos delictivos.

“Uno cree que está seguro, ¿verdad?, por lo que uno hace una compra de un inmueble por la seguridad. Uno sale de los barrios simplemente para uno tener una calidad de vida, un poquito mucho mejor”, expresó Marina Jiménez, residente.

“Mira, este sector no tiene seguridad. La seguridad de la puerta, la compañía que atiende esto la ha descuidado esto totalmente”, opinó un residente.

También dicen que el camión de la basura no pasa a tiempo a retirar los desechos sólidos.

“Esto no está fácil, uno no puede salir ahí afuera con la basura topetándose, los ratones andando, sobre todo, que uno no puede dejar la puerta abierta porque los ratones se pueden meter a las casas”, señaló una residente.

Confían en que se implementen medidas adicionales para salvaguardar la propiedad de los habitantes en ese lugar.

Por Deyson Ovalles