Moradores de Los Libertadores II protestan por falta de agua en Los Alcarrizos

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Los Alcarrizos, RD.– Residentes del sector Los Libertadores II, en el municipio de Los Alcarrizos, protestaron en las calles para reclamar el suministro de agua potable, un problema que, según denunciaron, les afecta desde hace más de un año.
Cansados de las dificultades que enfrentan por la falta del preciado líquido, los comunitarios salieron a las calles con envases vacíos y vociferando consignas, en demanda de una solución por parte de las autoridades competentes.
Los manifestantes deploraron las condiciones en las que aseguran vivir debido a la escasez de agua, situación que los obliga a comprar el líquido a camiones que recorren la comunidad para abastecer a los hogares.
Notas relacionadas
Ante la falta de respuesta, los moradores advirtieron que podrían convocar un paro de actividades y realizar nuevas movilizaciones como medida de presión para lograr que se restablezca el suministro de agua potable.
Los residentes de Los Libertadores II manifestaron que están cansados de enfrentar esta problemática y afirmaron sentirse abandonados por las autoridades, por lo que reiteraron su llamado a las instituciones responsables para que atiendan sus reclamos y busquen una solución definitiva a la situación.
Te puede interesar
- Investigan muerte de niño de 4 años en colegio de Los Alcarrizos
- Vicealcaldesa imparte charlas sobre la Constitución en Los Alcarrizos
- PN identifica como «Peluca» a hombre caído ante agentes en Los Alcarrizos
- Manzanillo suma tres días sin clases por falta de materiales para liceo
- Moradores de San Antonio, en Los Jovillos de Azua, reclaman asfaltado de carrete