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Moradores de Los Libertadores II protestan por falta de agua en Los Alcarrizos

Cansados de las dificultades que enfrentan por la falta del preciado líquido, los comunitarios salieron a las calles.

Estefania Palmers
Moradores de Los Libertadores II protestan por falta de agua en Los Alcarrizos
Moradores de Los Libertadores II protestan por falta de agua en Los Alcarrizos
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Los Alcarrizos, RD.– Residentes del sector Los Libertadores II, en el municipio de Los Alcarrizos, protestaron en las calles para reclamar el suministro de agua potable, un problema que, según denunciaron, les afecta desde hace más de un año.

Cansados de las dificultades que enfrentan por la falta del preciado líquido, los comunitarios salieron a las calles con envases vacíos y vociferando consignas, en demanda de una solución por parte de las autoridades competentes.

Los manifestantes deploraron las condiciones en las que aseguran vivir debido a la escasez de agua, situación que los obliga a comprar el líquido a camiones que recorren la comunidad para abastecer a los hogares.

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Ante la falta de respuesta, los moradores advirtieron que podrían convocar un paro de actividades y realizar nuevas movilizaciones como medida de presión para lograr que se restablezca el suministro de agua potable.

Los residentes de Los Libertadores II manifestaron que están cansados de enfrentar esta problemática y afirmaron sentirse abandonados por las autoridades, por lo que reiteraron su llamado a las instituciones responsables para que atiendan sus reclamos y busquen una solución definitiva a la situación.

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ETIQUETAS:Los AlcarrizosProtestanMoradoresLos Libertadores II
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