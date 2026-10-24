Moradores de Los Libertadores II protestan por falta de agua en Los Alcarrizos

Los Alcarrizos, RD.– Residentes del sector Los Libertadores II, en el municipio de Los Alcarrizos, protestaron en las calles para reclamar el suministro de agua potable, un problema que, según denunciaron, les afecta desde hace más de un año.

Cansados de las dificultades que enfrentan por la falta del preciado líquido, los comunitarios salieron a las calles con envases vacíos y vociferando consignas, en demanda de una solución por parte de las autoridades competentes.

Los manifestantes deploraron las condiciones en las que aseguran vivir debido a la escasez de agua, situación que los obliga a comprar el líquido a camiones que recorren la comunidad para abastecer a los hogares.