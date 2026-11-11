MOPC desmonta negocios que ocupan terrenos en la autopista Duarte

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecuta operativos de desmonte y demolición de estructuras que ocupan de manera ilegal el derecho de vía en distintos tramos de la autopista Duarte.

Las intervenciones están a cargo de la Comisión Militar y Policial y la Comisión de Apoyo a la Seguridad Vial. Según el organismo, forman parte de un plan para recuperar espacios públicos y ordenar el entorno de esta importante vía.

Las autoridades explicaron que las acciones se realizan en cumplimiento de la Ley 1474-34 sobre Vías Públicas, luego de agotar las notificaciones mediante actos de alguacil y conceder plazos para la regularización voluntaria.

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Plaza one.

Intervenciones en cuatro establecimientos

Entre los puntos intervenidos por las autoridades figuran:

Plaza One: desmonte por desacato en el kilómetro 17 de Los Alcarrizos.

desmonte por desacato en el kilómetro 17 de Los Alcarrizos. Plaza Yanzi: demolición de la pared perimetral en Villa Altagracia.

demolición de la pared perimetral en Villa Altagracia. Plaza Turey: demolición de la pared perimetral en San José del Puerto, Monseñor Nouel.

demolición de la pared perimetral en San José del Puerto, Monseñor Nouel. Plaza del Chivo: intervención en Sabana del Puerto, Monseñor Nouel.

MOPC señala incumplimiento de acuerdo en Plaza One

En el caso de Plaza One, ubicada en el kilómetro 17 de Los Alcarrizos, el MOPC explicó que había concedido a los propietarios una oportunidad de diálogo.

La institución indicó que paralizó las acciones legales tras alcanzar un acuerdo. Los propietarios se comprometieron a realizar un desmonte parcial y voluntario para liberar el espacio ocupado.

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Sin embargo, el organismo afirmó que el establecimiento aprovechó el reciente fin de semana largo para introducir personal de construcción sin autorización.

Según el comunicado, esa acción buscaba «consolidar la ocupación ilegal del espacio mediante mejoras estructurales no autorizadas».

La institución sostuvo que decidió retomar la intervención tras el incumplimiento del compromiso asumido por los propietarios.

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Operativo forma parte de un plan vial

Obras Públicas enfatizó que el operativo «no se trata de una medida aislada», sino de un plan integral de ordenamiento vial a lo largo de la autopista Duarte.

El programa contempla intervenciones simultáneas en distintos puntos de la carretera, con el propósito de recuperar el derecho de vía y retirar estructuras que, según las autoridades, ocupan espacios públicos de manera irregular.

El MOPC no precisó la cantidad total de estructuras que serán intervenidas ni el calendario de las próximas demoliciones.