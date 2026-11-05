Mived y España buscan proteger inversiones inmobiliarias de dominicanos

Madrid, España. Con el objetivo de que los dominicanos residentes en Europa cuenten con mayores herramientas para proteger sus ahorros y tomar decisiones informadas al adquirir una vivienda, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived ), en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) de España, presentó el programa “Mi Vivienda Segura: Aprende a invertir en tu hogar en RD”, durante la Semana Dominicana en Madrid.

La iniciativa busca acompañar a los dominicanos residentes en Europa en una de las decisiones financieras más importantes para sus familias, mediante formación en planificación del ahorro, capacidad de pago, alternativas de financiamiento, verificación de documentación y prevención de riesgos asociados a las operaciones inmobiliarias.

Durante el lanzamiento, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, destacó que adquirir una propiedad en República Dominicana representa para muchos compatriotas mucho más que una transacción económica: es el resultado de años de esfuerzo y una forma de mantener vivo el vínculo con su país.

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“Para nuestros dominicanos en el exterior, una vivienda en República Dominicana no es solamente una inversión. Es una manera de seguir construyendo futuro en su país”, expresó el ministro.

Conocimiento para invertir con mayor seguridad

A través de esta colaboración, el Mived y la EOI procuran acercar conocimientos prácticos que permitan a los participantes evaluar sus posibilidades económicas. También comprender los compromisos de una compra e identificar señales de alerta antes de comprometer su patrimonio.

El programa también promueve la importancia de verificar las condiciones de los proyectos. También buscar asesoría especializada cuando sea necesario, sin recomendar desarrollos inmobiliarios específicos ni sustituir los procesos de evaluación legal y financiera.

“Este programa no nace para decirles qué vivienda comprar. Nace para que ustedes tengan mejores herramientas para decidir cómo, cuándo y en qué condiciones hacerlo”, afirmó el ministro.

Rodríguez señaló que la formación constituye una herramienta fundamental para reducir la incertidumbre que enfrentan quienes desean adquirir una propiedad desde el extranjero. También que necesitan información confiable para orientar sus decisiones.

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Una iniciativa que acerca la política de vivienda a los dominicanos residentes en Europa

El titular del Mived explicó que esta colaboración forma parte de una visión institucional que reconoce la educación financiera. También la orientación ciudadana como componentes importantes para facilitar el acceso responsable a soluciones habitacionales.

Asimismo, valoró el esfuerzo de los dominicanos que, aun viviendo fuera del país, continúan trabajando por el bienestar de sus familias. También aspiran a construir un patrimonio en su tierra.

“Hoy no estamos entregando las llaves de una casa. Hoy estamos entregando algo que debe venir antes de cualquier llave: el conocimiento para tomar una buena decisión”, manifestó.

Con “Mi Vivienda Segura”, el Mived y la Escuela de Organización Industrial de España suman esfuerzos para que el sueño de adquirir un hogar en República Dominicana esté acompañado de preparación, información y decisiones responsables.