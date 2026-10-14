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Mirex restablece las notificaciones judiciales dirigidas a Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores restableció las notificaciones judiciales y otros actos procesales dirigidos a personas físicas y jurídicas domiciliadas en Venezuela, a través de la Dirección de Servicios Consulares.

Marianny Valdez
Aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el restablecimiento de las notificaciones judiciales y otros actos procesales dirigidos a personas físicas y jurídicas domiciliadas en Venezuela.
El Mirex informó que los trámites de notificación judicial dirigidos a Venezuela pueden gestionarse nuevamente mediante los canales establecidos.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a los profesionales del derecho, al Poder Judicial, el Ministerio Público y otros usuarios que se han restablecido las notificaciones judiciales y demás actos procesales dirigidos a personas físicas o jurídicas domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Dirección de Servicios Consulares.

Esta medida deja sin efecto, exclusivamente para Venezuela, la suspensión temporal del servicio anunciada el 24 de marzo de 2025. La decisión se produce tras la reapertura del Consulado General de la República Dominicana en Caracas. Asimismo, tras la habilitación de las condiciones operativas necesarias para realizar estas diligencias.

En consecuencia, las solicitudes de notificación correspondientes a Venezuela podrán tramitarse nuevamente a través de los canales y procedimientos establecidos. Esto, conforme a la legislación dominicana aplicable.

Notas relacionadas

Para información y orientación sobre estos trámites, los interesados pueden comunicarse con la División de Notificaciones en el Exterior de la Dirección de Servicios Consulares del Mirex, a través del correo electrónico [email protected] o del teléfono 809-987-7001, extensiones 7178, 7179,7448, 7754, 7755, 7759, 7304, y al número de WhatsApp (829) 470-8374.

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