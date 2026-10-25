Mirex gestiona regreso de cuatro dominicanos desde Rusia

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Santo Domingo.– El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que realizó las gestiones para facilitar el retorno seguro a la República Dominicana de cuatro ciudadanos que viajaron a Rusia con la intención de ingresar a sus Fuerzas Armadas, pero posteriormente decidieron no hacerlo.
Según informó la Cancillería, los cuatro dominicanos contactaron el pasado 23 de octubre a la Embajada dominicana en Rusia para comunicar su decisión de no firmar contrato con el Ministerio de Defensa de ese país.
Tras informar su decisión a las autoridades militares, el Ministerio de Defensa ruso les proporcionó los pasajes aéreos para trasladarse a Moscú. Donde los recibieron funcionarios de la misión diplomática dominicana.
A su llegada, los ciudadanos recibieron asistencia logística, alimentación y alojamiento en un hospedaje local, mientras se coordinaba su regreso al país.
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El Mirex explicó que, por instrucciones del canciller Víctor -Ito- Bisonó y bajo la coordinación del viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, se adquirieron los pasajes de regreso a la República Dominicana.
La institución aseguró que los cuatro nacionales permanecieron en un lugar seguro durante todo el proceso, sin estar expuestos a amenazas que comprometieran su integridad.
Actualmente, los ciudadanos esperan completar su viaje de regreso al país, luego de las gestiones realizadas por las autoridades dominicanas.
La Cancillería destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno para brindar asistencia. Además, protección consular a los dominicanos en el exterior, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o necesitan acompañamiento diplomático.
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