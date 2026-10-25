Mirex gestiona regreso de cuatro dominicanos desde Rusia

Santo Domingo.– El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que realizó las gestiones para facilitar el retorno seguro a la República Dominicana de cuatro ciudadanos que viajaron a Rusia con la intención de ingresar a sus Fuerzas Armadas, pero posteriormente decidieron no hacerlo.

Según informó la Cancillería, los cuatro dominicanos contactaron el pasado 23 de octubre a la Embajada dominicana en Rusia para comunicar su decisión de no firmar contrato con el Ministerio de Defensa de ese país.

Tras informar su decisión a las autoridades militares, el Ministerio de Defensa ruso les proporcionó los pasajes aéreos para trasladarse a Moscú. Donde los recibieron funcionarios de la misión diplomática dominicana.

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A su llegada, los ciudadanos recibieron asistencia logística, alimentación y alojamiento en un hospedaje local, mientras se coordinaba su regreso al país.