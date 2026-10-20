Mirex contrata abogados en Rusia para asistir a dominicanos

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que el Gobierno contrató asesoría legal en la Federación de Rusia, con el propósito de evaluar la situación jurídica de los ciudadanos dominicanos que se encuentran en ese país y que, según las denuncias recibidas, los habrían incorporados a actividades relacionadas con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El Mirex explicó que la contratación permitirá contar con asesoría jurídica especializada en la legislación rusa para examinar las características del vínculo contractual de los ciudadanos dominicanos con dicha actividad e identificar las alternativas legales disponibles para brindarles asistencia.

Una comisión de la institución, encabezada por el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, viajará este miércoles a Moscú para dar continuidad a las gestiones emprendidas, avanzar en el seguimiento de los casos identificados y fortalecer las acciones de asistencia y protección a los nacionales dominicanos.