Minou Tavárez Mirabal dice Academia de Historia dio acceso a un criminal

SANTO DOMINGO, RD. – La presidenta del partido Opción Democrática, Minou Tavárez Mirabal, volvió este martes a expresar su más categórico y enérgico rechazo a la elección del general retirado e historiador, Ramiro Matos González, como miembro de la Academia Dominicana de la Historia, por considerar que su único mérito es haber pasado a la historia como un criminal de héroes al que nunca se le juzgó.

“Estamos hablando de torturas, de los crímenes más horrendos contra la humanidad que están tipificados y que son imprescriptibles de acuerdo con el derecho internacional, a través de convenios y acuerdos internacionales que el Estado dominicano ha firmado, ratificado y asumido como derecho propio en sus legislaciones», expresó Minou, al señalar que todas las querellas que han interpuesto en contra del general retirado han sido archivadas.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, la dirigente político indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) decidió archivar el proceso y no llevar a cabo una investigación a la que está obligada, en el entendido de que los crímenes de guerra y contra la humanidad son imprescriptibles.

“Se nos denegó justicia y luego la Academia Dominicana de la Historia, que es una institución pública, decidió darle ingresos por unos supuestos méritos como historiador a un criminal que podría pasar de 100 héroes de República Dominicana”, manifestó.

Al respecto, señaló que Ramiro Matos González participó en el fusilamiento de los expedicionarios del 14 de Junio de 1959, dentro de los que cuentan Manuel Aurelio Tavárez Justo, Presidente; Domingo Antonio Peña Castillo (La Cuca); Minerva Mirabal; Magaly Pineda; Rafael Taveras, (Fafa); Luis Genao Espaillat; Leandro Guzmán; José A. Fernandéz Caminero, entre otros.

Empezaron a aparecer restos de expedicionarios

“Estuvo tanto que él mismo confesó: no, no fue aquí que se mataron. Luego caminó 200 pasos, y dijo: aquí fue. Y empezaron a aparecer los restos de los expedicionarios que vinieron a luchar contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina”, argumentó.

Asimismo, sostuvo que el general retirado e historiador mas adelante dirigió la patrulla que torturó a Manolo Tavares Justo y a sus compañeros, hecho que según la dirigente política quedó registrado con testimonios de los campesinos que presenciaron el suceso.

Además, afirmó que Ramiro Matos González estuvo con el expresidente de la Academia Dominicana de la Historia, Emilio Cordero Michelle, quien formó parte del movimiento armado que se levantó contra el gobierno nefasto.

“Ojo, contra un gobierno nefasto, NO era un gobierno en demanda de la vuelta a la constitucionalidad que luego dio lugar a la Guerra Civil y a la Revolución de 1965, con esa misma demanda. De esos hechos es que estamos hablando”, comentó.

Además, indicó que Matos González dirigió el comando de operaciones que asesinó a Francisco Alberto Caamaño Deñó en 1973. “O sea, se trata de héroes nacionales declarados por el Congreso y reconocidos por la propia Academia. Sin embargo, le dan entrada a ese organismo”, precisó.

La hija de Manolo Tavárez Justo y Minerva Mirabal sostuvo que hizo la reclamación a la Academia Dominicana de la Historia, pero la institución nunca ha contestado a sus argumentos, con lo que demuestra gran desconocimiento de la base legal y una carencia absoluta de sentido ético e historiador.

Academia actuó como propagandista

Por tanto, consideró que con esta actitud la Academia actuó como propagandista de la peor historia de República Dominicana. Puntualizó que la institución entendía que ninguna persona estaría pendiente de su funesta decisión, pero afortunadamente quedó demostrado que hay gente dispuesta a luchar, incluyendo algunos historiadores que ya han expresado su rechazo a la Academia.

“Desde que nosotros enviamos la carta, en diciembre pasado, pidiéndole cuenta a la Academia y diciéndole que lo digno, correcto, ético y lo que haría un servicio a la historia dominicana, era retirar esa decisión. Pero, además, cuáles son los méritos de este señor, más que haber pasado a la historia como un criminal al que simplemente nunca se le juzgó”, comentó.

Tavárez Mirabal se quejó de que los diferentes gobiernos de la República Dominicana nunca decidieron investigar las actuaciones de Matos González, pese a todas las denuncias y testimonios de los campesinos.

Incuso, recordó que el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) lo designó como jefe de las Fuerzas Armadas en 1978, lo que fue objeto de protestas en ese momento.

“Y siguió esa historia infame de la República Dominicana que quiere tener héroes, celebrarlos con discursos cuando vienen los aniversarios y luego actuar con ese nivel de desvergüenza y desamor por la República Dominicana”, expresó, visiblemente afectada por la impotencia.