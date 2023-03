Minou pide a Miguel Guerrero que no se atreva a publicar libro sobre su padre

La Academia Dominicana de la Historia (ADH) respondió a los cuestionamientos realizados por Minou Tavárez Mirabal y Manolo Tavárez Mirabal, tras la inclusión del general retirado Ramiro Matos González a esa entidad.

La respuesta se produjo en una carta firmada por Juan Daniel Balcácer, presidente de la ADH, Fernando Pérez Memén, vicepresidente; Miguel Reyes Sánchez, secretario, y Miguel Guerrero, vocal, explican que eligieron a Ramiro Matos porque cumple con los requisitos que ordenan los estatutos de la entidad para admitirlo como miembro.

La hija de Manolo Tavárez Justo y Minerva Mirabal aprovechó una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, para referirse a lo que calificó como una dictadura o métodos dictatoriales la forma en que la Academia Dominicana de la Historia respondió a sus requerimientos.

La también exdiputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Distrito Nacional, manifestó su indignación con el escritor y periodista Miguel Guerrero, por firmar la carta de la institución justificando el ingreso del principal responsable de la muerte de su padre, razón por la que le pidió que no se atreva a publicar el libro que está escribiendo sobre Manolo Tavárez Justo.

“Aquí sigue imponiéndose la dictadura, los métodos autoritarios, eso es lo que refleja esa carta. Esa carta aparece firmándola Miguel Guerrero, que dice estar escribiendo un libro sobre Manolo Tavárez Justo, yo espero que él no se atreva a publicarlo. ¿O lo publicaría con la página en blanco que le está metiendo ahora a ese libro? ¿Por qué no escribe sobre Ramiro Matos?”, cuestionó Minou.

Respuesta de Miguel Guerrero

La respuesta de Guerrero no se hizo esperar. El afamado escritor dijo, en su cuenta de Twitter, que no le parece justo juzgar un libro sobre su padre y la guerrilla del 1963 no publicado, en el que lleva más de 25 años trabajando.

“Entiendo perfectamente la indignación de la amiga Minou Tavarez Mirabal y la frustración que su caso genera, pero no es justo juzgar un libro sobre su padre y la guerrilla del 1963 no publicado en el que llevo más de 25 años trabajando”, posteó Guerrero.

La Academia Dominicana de la Historia explica, además, que el general retirado Ramiro Matos González fue elegido por las siguientes obras de su autoría: Efemerides militares de la independencia, Campañas militares de la independencia (en coautoría con el general José Miguel Soto Jiménez, también miembro correspondiente nacional de la institución); La bandera y el Estado dominicanos, Origen del Estado dominicano; El guerrillero y el general, Diálogo entre adversarios (en coautoría con Hamlet Hermann, quien, como se sabe, fuera exguerrillero y compañero de Caamaño en las guerrillas de Caracoles de 1973); y la más reciente Cronología militar de la restauración, 1861-1865, entre otras.

Detallan que su ingreso a la entidad estuvo motivado por su producción historiográfica en el ámbito de la historia militar dominicana y porque, al momento de su elección, se encontraba en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos de conformidad con la Constitución de la República.