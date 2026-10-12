Ministro de Defensa reúne a altos mandos militares

Santo Domingo, R.D. – El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, encabezó una serie de reuniones de trabajo con los altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, orientadas a fortalecer y alinear las directrices estratégicas del Ministerio de Defensa, revisar los principales planes de seguridad y defensa nacional y definir prioridades de acción encaminadas al fortalecimiento de las capacidades operacionales y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

Los encuentros fueron desarrollados de manera individual con cada una de las instituciones militares y contaron con la participación de sus respectivos comandantes generales, acompañados por los integrantes de sus altos mandos, miembros de los estados mayores y comandantes de unidades mayores.

Estas reuniones forman parte de un proceso de coordinación y planificación estratégica dirigido a consolidar una visión compartida sobre los principales desafíos institucionales y operacionales, así como a unificar criterios y establecer líneas de acción que permitan continuar avanzando de manera coherente en el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas.

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Uno de los aspectos centrales de los encuentros fue la revisión y actualización de los planes de seguridad y defensa, con el propósito de evaluar su correspondencia con los escenarios actuales, las amenazas híbridas, las capacidades disponibles y las necesidades operacionales de cada institución, procurando garantizar una respuesta oportuna, coordinada y efectiva ante situaciones que puedan comprometer la seguridad y los intereses nacionales.

Durante las jornadas también fueron abordados temas vinculados al cumplimiento de las misiones particulares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tomando en consideración sus respectivas responsabilidades y áreas de competencia, así como la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación y actuación conjunta.

El ministro Fernández Onofre destacó la importancia de mantener una conducción articulada entre el Ministerio de Defensa y las instituciones militares, sustentada en la planificación, la unidad de propósito y la evaluación permanente de las capacidades, como elementos fundamentales para optimizar el empleo de los recursos y elevar los niveles de preparación y respuesta operacional.

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En ese contexto, los encuentros permitieron intercambiar criterios sobre el fortalecimiento de las capacidades operacionales, la preparación y profesionalización del personal, la modernización institucional, la adecuada administración de los recursos y la consolidación de procesos que contribuyan a una mayor eficiencia en el cumplimiento de las misiones asignadas.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo la institucionalidad militar mediante una planificación orientada al mediano y largo plazo, procurando que las inversiones, los procesos de modernización y el desarrollo de nuevas capacidades respondan a prioridades estratégicas claramente definidas y a las necesidades reales del sistema de defensa nacional.

Estas reuniones también contribuyen a reforzar la coordinación entre los diferentes niveles de mando, facilitando que las directrices estratégicas se traduzcan en acciones concretas, planes operacionales y mecanismos de seguimiento dentro de cada institución, preservando sus responsabilidades particulares y fortaleciendo su capacidad de actuación conjunta.

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Con esta iniciativa, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de impulsar una gestión sustentada en la planificación estratégica, la actualización permanente de los planes de seguridad y defensa, la eficiencia operacional y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de consolidar unas Fuerzas Armadas cada vez más preparadas, modernas y capaces de responder a los desafíos presentes y futuros de la nación.