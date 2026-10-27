Ministerios integran Escuelas Vocacionales a programas de empleo y formación

Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (DIGEV), firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Trabajo para fortalecer la formación técnico-profesional y facilitar la inserción laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos que buscan oportunidades de empleo.

El acto, celebrado en el Salón de Reuniones del MIDE, estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, con la participación del coronel José Ramón Reyes Suárez, FARD, director general de la DIGEV.

Escuelas Vocacionales en todo el territorio nacional

El convenio pone a disposición de los programas de formación y empleo en las 31 escuelas y las cuatro extensiones de las Escuelas Vocacionales en todo el territorio nacional, una red que ha formado a más de 500,000 técnicos desde 1966. Esta cooperación permitirá ampliar el acceso a la capacitación y vincular la enseñanza de oficios con las necesidades del sector productivo.

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El teniente general Fernández Onofre manifestó: «Con este acuerdo fortalecemos la misión social de nuestras Fuerzas Armadas, al poner la capacidad de las Escuelas Vocacionales al servicio de la formación y el empleo. Nuestro compromiso es que cada ciudadano que se capacite en nuestras aulas encuentre mayores oportunidades para desarrollar sus talentos, mejorar su calidad de vida y contribuir al progreso de la sociedad dominicana».

Por su parte, el ministro de Trabajo calificó la firma como un momento histórico para la formación técnico-profesional del país y destacó su contribución al fortalecimiento de la economía y la generación de empleos. «Las escuelas vocacionales, con la formación de miles de jóvenes, han jugado un rol trascendente en el mundo laboral y el crecimiento sostenido de la República Dominicana durante los últimos 40 años», expresó Olivares Ortega.