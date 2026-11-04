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Ministerio reitera feriado “Día de la Constitución” es el lunes 9

Santo Domingo, RD. El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el próximo viernes 06 de noviembre “Día de la Constitución”, se trabaja y se cambia el feriado para el lunes 09 del mismo mes. La disposición explica de esta manera los trabajadores que no laboren durante el […]

Gabriela Mora Encarnación
Ministerio de Trabajo llama a flexibilizar horarios laborales en provincias bajo alerta amarilla
Ministerio de Trabajo llama a flexibilizar horarios laborales en provincias bajo alerta amarilla
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Santo Domingo, RD. El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el próximo viernes 06 de noviembre “Día de la Constitución”, se trabaja y se cambia el feriado para el lunes 09 del mismo mes.

La disposición explica de esta manera los trabajadores que no laboren durante el fin de semana puedan disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.

Aclara que la clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el martes 10 de noviembre, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

Notas relacionadas

La celebración de esta fecha de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá aplicarse en todas las instituciones públicas y privadas del país.

El ajuste responde a la Ley 139-97, que dispone el traslado de determinados días feriados al lunes, dependiendo de la fecha en que coincidan, con el propósito de organizar los períodos de descanso y favorecer el aprovechamiento de los fines de semana largos.

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