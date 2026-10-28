Ministerio Público pide prisión preventiva contra cuatro colombianos por asaltos

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra cuatro ciudadanos colombianos acusados de cometer asaltos a mano armada en establecimientos comerciales de Piantini y Naco, en el Distrito Nacional.

Según la acusación, los hechos ocurrieron los días 24 y 25 de octubre. En uno de los casos, los implicados intentaron despojar a un ciudadano holandés de su reloj. Mientras que en el otro habrían robado un Rolex Daytona y 1,500 dólares en efectivo.

Las autoridades informaron que los sospechosos los identificaron mediante cámaras de seguridad y posteriormente arrestados. Durante los operativos, ocuparon una pistola, el reloj presuntamente robado y prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas durante los hechos.

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La audiencia para conocer la medida de coerción la aplazaron para el viernes 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana.