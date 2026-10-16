Deportes y FUNEDE entregan insumos deportivos a equipo Las Pirañas de Cienfuegos

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El Ministerio de Deportes y la Fundación Educación y Deporte (FUNEDE) entregaron balones y mallas de voleibol al equipo Las Pirañas de Cienfuegos, en Santiago Oeste, para apoyar sus entrenamientos y fomentar la práctica deportiva entre niños y jóvenes.
La iniciativa fue encabezada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y María Victoria Bayo, presidenta de FUNEDE y Miss Mundo República Dominicana 2024.
Durante la actividad, Bayo compartió con las integrantes del equipo donde creció deportivamente y las motivó a continuar sus estudios, prepararse académicamente y cultivar valores como la disciplina, la perseverancia, el respeto y el trabajo en equipo.
La entrega busca contribuir al desarrollo del voleibol en la comunidad y respaldar a los jóvenes que encuentran en el deporte un espacio para su formación y crecimiento personal.
Notas relacionadas
María Victoria Bayo regresa a sus raíces deportivas
Cienfuegos ocupa un lugar especial en la historia personal y deportiva de Bayo, quien desarrolló parte de su trayectoria en el voleibol en esa comunidad de Santiago Oeste.
Su visita permitió reencontrarse con el equipo y compartir sus experiencias con las jóvenes, a quienes exhortó a aprovechar las oportunidades de formación y mantener el compromiso con sus metas.
Bayo representó a la República Dominicana en Miss Mundo 2024, certamen en el que alcanzó el Top 12 y obtuvo el reconocimiento de segunda finalista de América. Actualmente reside en España, desde donde continúa desarrollando proyectos y apoyando causas sociales.
A través de esta iniciativa, el Ministerio de Deportes y FUNEDE buscan fortalecer el acceso a los recursos deportivos y promover el deporte como una herramienta de educación, inclusión y desarrollo comunitario.
Te puede interesar
- Vaguada provocará aguaceros, tormentas y ráfagas de viento este lunes
- PLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas
- Leonel tilda al Gobierno de “ineficiente” tras licitación de habichuelas
- Leonel plantea gobernar de la mano de las iglesias
- Cholitín contradice a Leonel: Inversión extranjera creció 67.4 %