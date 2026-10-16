 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Deportes y FUNEDE entregan insumos deportivos a equipo Las Pirañas de Cienfuegos

El Ministerio de Deportes y FUNEDE entregaron balones y mallas de voleibol al equipo Las Pirañas de Cienfuegos, en Santiago Oeste. María Victoria Bayo, presidenta de la fundación, compartió con las jóvenes y las motivó a continuar sus estudios.

Rosa Reyes
Las Pirañas de Cienfuegos recibieron balones y mallas para apoyar sus entrenamientos.
Representantes del Ministerio de Deportes y FUNEDE durante la entrega de insumos al equipo Las Pirañas de Cienfuegos.
¿Quieres resumir esta noticia?

El Ministerio de Deportes y la Fundación Educación y Deporte (FUNEDE) entregaron balones y mallas de voleibol al equipo Las Pirañas de Cienfuegos, en Santiago Oeste, para apoyar sus entrenamientos y fomentar la práctica deportiva entre niños y jóvenes.

La iniciativa fue encabezada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y María Victoria Bayo, presidenta de FUNEDE y Miss Mundo República Dominicana 2024.

Durante la actividad, Bayo compartió con las integrantes del equipo donde creció deportivamente y las motivó a continuar sus estudios, prepararse académicamente y cultivar valores como la disciplina, la perseverancia, el respeto y el trabajo en equipo.

La entrega busca contribuir al desarrollo del voleibol en la comunidad y respaldar a los jóvenes que encuentran en el deporte un espacio para su formación y crecimiento personal.

Notas relacionadas

María Victoria Bayo regresa a sus raíces deportivas

Cienfuegos ocupa un lugar especial en la historia personal y deportiva de Bayo, quien desarrolló parte de su trayectoria en el voleibol en esa comunidad de Santiago Oeste.

Su visita permitió reencontrarse con el equipo y compartir sus experiencias con las jóvenes, a quienes exhortó a aprovechar las oportunidades de formación y mantener el compromiso con sus metas.

Bayo representó a la República Dominicana en Miss Mundo 2024, certamen en el que alcanzó el Top 12 y obtuvo el reconocimiento de segunda finalista de América. Actualmente reside en España, desde donde continúa desarrollando proyectos y apoyando causas sociales.

A través de esta iniciativa, el Ministerio de Deportes y FUNEDE buscan fortalecer el acceso a los recursos deportivos y promover el deporte como una herramienta de educación, inclusión y desarrollo comunitario.

Te puede interesar

  1. República DominicanaVaguada provocará aguaceros, tormentas y ráfagas de viento este lunes
  2. RegionalesPLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas
  3. República DominicanaLeonel tilda al Gobierno de “ineficiente” tras licitación de habichuelas
  4. República DominicanaLeonel plantea gobernar de la mano de las iglesias
  5. República DominicanaCholitín contradice a Leonel: Inversión extranjera creció 67.4 %
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Ministerio de deportesVoleibolKelvin CruzMaría Victoria BayoFUNEDE
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS