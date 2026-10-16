Deportes y FUNEDE entregan insumos deportivos a equipo Las Pirañas de Cienfuegos

El Ministerio de Deportes y la Fundación Educación y Deporte (FUNEDE) entregaron balones y mallas de voleibol al equipo Las Pirañas de Cienfuegos, en Santiago Oeste, para apoyar sus entrenamientos y fomentar la práctica deportiva entre niños y jóvenes.

La iniciativa fue encabezada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y María Victoria Bayo, presidenta de FUNEDE y Miss Mundo República Dominicana 2024.

Durante la actividad, Bayo compartió con las integrantes del equipo donde creció deportivamente y las motivó a continuar sus estudios, prepararse académicamente y cultivar valores como la disciplina, la perseverancia, el respeto y el trabajo en equipo.

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La entrega busca contribuir al desarrollo del voleibol en la comunidad y respaldar a los jóvenes que encuentran en el deporte un espacio para su formación y crecimiento personal.