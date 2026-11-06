Ministerio de Trabajo y Fenabanca impulsan derechos de trabajadoras de bancas

Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Trabajo y la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) celebraron una segunda reunión de seguimiento, luego de concluir el plazo de 30 días otorgado por la institución para que los establecimientos del sector adecuaran sus condiciones a las disposiciones del Código de Trabajo y las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Durante el encuentro, la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio presentó los resultados de un estudio realizado a partir de un operativo nacional de evaluación, llevado a cabo los días 2 y 3 de noviembre de 2026, en 184 bancas de lotería ubicadas en diferentes demarcaciones del país.

El levantamiento permitió identificar diversas situaciones que requieren atención y establecer un orden de prioridades para la aplicación de medidas correctivas, tomando en consideración la naturaleza y el nivel de los riesgos encontrados.

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Las prioridades establecidas comprenden tres ámbitos de intervención:

Primero: atención inmediata a los riesgos de mayor gravedad. Incluye corregir instalaciones eléctricas con cables expuestos y conexiones inseguras, evaluar las baterías e inversores ubicados dentro de los espacios de trabajo, revisar estructuras que presenten posibles condiciones de inestabilidad y adoptar medidas de prevención y protección contra incendios, así como controlar cualquier situación que represente un riesgo grave e inminente.

Segundo: adecuaciones sanitarias y ambientales. Comprende garantizar el acceso a baños y agua potable, mejorar la ventilación y controlar las temperaturas elevadas, instalar botiquines de primeros auxilios y establecer señalizaciones y condiciones apropiadas para la evacuación.

Implementar programas de seguridad y salud

Tercero: mejoramiento preventivo. Incluye sustituir mobiliario inadecuado, mejorar la iluminación y distribución de los espacios, implementar programas de seguridad y salud, designar coordinadores o constituir comités, según corresponda, y desarrollar jornadas de capacitación y seguimiento.

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El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, destacó la importancia del cumplimiento de los derechos de las trabajadoras, cuya protección constituye una de sus principales prioridades.

“Nuestro compromiso es garantizar que las trabajadoras de las bancas de lotería cuenten con condiciones laborales dignas, seguras y saludables. Estos acuerdos representan un paso importante para corregir las situaciones identificadas y asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo”, expresó Olivares Ortega.

Bancas de lotería constituyen uno de los sectores con mayor participación femenina

El funcionario resaltó que las bancas de lotería constituyen uno de los sectores con mayor participación femenina en el mercado laboral dominicano, con más del 97 % de su personal compuesto por mujeres, lo que representa cerca de 200 mil trabajadoras, según las estimaciones del sector.

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En ese sentido, advirtió que la protección de estas trabajadoras debe alcanzar a todos los establecimientos, independientemente de que pertenezcan o no a Fenabanca.

“Muchas bancas que no forman parte de esta federación operan en condiciones de informalidad y, en consecuencia, arrastran a sus trabajadoras a esa misma situación, privándolas de derechos fundamentales. Todas las bancas de lotería deben formalizarse y garantizar a sus empleados la protección que establecen las leyes laborales y el Sistema Dominicano de Seguridad Social”, enfatizó.

Fenabanca garantiza el cumplimiento del salario mínimo y los derechos laborales

Los directivos de Fenabanca aseguraron que todos sus miembros cumplirán las disposiciones de la legislación laboral y garantizarán que ninguna de las trabajadoras perciba una remuneración inferior al salario mínimo legal establecido para el sector correspondiente.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de incorporar a la seguridad social a las trabajadoras que todavía no disfrutan de esa protección, garantizándoles los beneficios y el trato digno que corresponden a los trabajadores formalizados.