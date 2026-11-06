Ministerio de Trabajo y Fenabanca impulsan derechos de trabajadoras de bancas

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Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Trabajo y la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) celebraron una segunda reunión de seguimiento, luego de concluir el plazo de 30 días otorgado por la institución para que los establecimientos del sector adecuaran sus condiciones a las disposiciones del Código de Trabajo y las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Durante el encuentro, la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio presentó los resultados de un estudio realizado a partir de un operativo nacional de evaluación, llevado a cabo los días 2 y 3 de noviembre de 2026, en 184 bancas de lotería ubicadas en diferentes demarcaciones del país.
El levantamiento permitió identificar diversas situaciones que requieren atención y establecer un orden de prioridades para la aplicación de medidas correctivas, tomando en consideración la naturaleza y el nivel de los riesgos encontrados.
Las prioridades establecidas comprenden tres ámbitos de intervención:
Primero: atención inmediata a los riesgos de mayor gravedad. Incluye corregir instalaciones eléctricas con cables expuestos y conexiones inseguras, evaluar las baterías e inversores ubicados dentro de los espacios de trabajo, revisar estructuras que presenten posibles condiciones de inestabilidad y adoptar medidas de prevención y protección contra incendios, así como controlar cualquier situación que represente un riesgo grave e inminente.
Segundo: adecuaciones sanitarias y ambientales. Comprende garantizar el acceso a baños y agua potable, mejorar la ventilación y controlar las temperaturas elevadas, instalar botiquines de primeros auxilios y establecer señalizaciones y condiciones apropiadas para la evacuación.
Implementar programas de seguridad y salud
Tercero: mejoramiento preventivo. Incluye sustituir mobiliario inadecuado, mejorar la iluminación y distribución de los espacios, implementar programas de seguridad y salud, designar coordinadores o constituir comités, según corresponda, y desarrollar jornadas de capacitación y seguimiento.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, destacó la importancia del cumplimiento de los derechos de las trabajadoras, cuya protección constituye una de sus principales prioridades.
“Nuestro compromiso es garantizar que las trabajadoras de las bancas de lotería cuenten con condiciones laborales dignas, seguras y saludables. Estos acuerdos representan un paso importante para corregir las situaciones identificadas y asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo”, expresó Olivares Ortega.
Bancas de lotería constituyen uno de los sectores con mayor participación femenina
El funcionario resaltó que las bancas de lotería constituyen uno de los sectores con mayor participación femenina en el mercado laboral dominicano, con más del 97 % de su personal compuesto por mujeres, lo que representa cerca de 200 mil trabajadoras, según las estimaciones del sector.
En ese sentido, advirtió que la protección de estas trabajadoras debe alcanzar a todos los establecimientos, independientemente de que pertenezcan o no a Fenabanca.
“Muchas bancas que no forman parte de esta federación operan en condiciones de informalidad y, en consecuencia, arrastran a sus trabajadoras a esa misma situación, privándolas de derechos fundamentales. Todas las bancas de lotería deben formalizarse y garantizar a sus empleados la protección que establecen las leyes laborales y el Sistema Dominicano de Seguridad Social”, enfatizó.
Fenabanca garantiza el cumplimiento del salario mínimo y los derechos laborales
Los directivos de Fenabanca aseguraron que todos sus miembros cumplirán las disposiciones de la legislación laboral y garantizarán que ninguna de las trabajadoras perciba una remuneración inferior al salario mínimo legal establecido para el sector correspondiente.
Asimismo, reafirmaron su compromiso de incorporar a la seguridad social a las trabajadoras que todavía no disfrutan de esa protección, garantizándoles los beneficios y el trato digno que corresponden a los trabajadores formalizados.
Notas relacionadas
Acceso a sanitarios, primera medida de cumplimiento
Como principal compromiso de aplicación inmediata, Fenabanca inició el proceso para garantizar que todas las trabajadoras tengan acceso a sanitarios en condiciones dignas.
Para ello, revisará y adecuará los contratos de alquiler de los establecimientos que carecen de estas instalaciones, a fin de establecer la responsabilidad de los propietarios de los inmuebles de facilitar este servicio.
Asimismo, la federación aseguró que no se alquilarán nuevos locales para instalar bancas de lotería que carezcan de instalaciones sanitarias adecuadas, con el propósito de evitar que se reproduzcan condiciones que atenten contra la dignidad y el bienestar de los trabajadores.
Los representantes del sector también informaron que iniciarán las acciones necesarias para corregir las demás situaciones identificadas en las evaluaciones, entre ellas, la instalación de extintores y botiquines de primeros auxilios, así como la reubicación de las baterías de los inversores, conforme a las recomendaciones técnicas formuladas por la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La federación explicó que las adecuaciones se ejecutarán progresivamente, mediante una programación que tomará en cuenta las características particulares de cada establecimiento y la naturaleza de las intervenciones requeridas, tomando como referencia las disposiciones del Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
Compromiso con la formalización de todas las bancas
Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación y control de las bancas que operan informalmente, con el propósito de promover su incorporación a la legalidad y garantizar los derechos de sus trabajadores.
En ese sentido, el Ministerio de Trabajo reiteró que el cumplimiento de las obligaciones laborales, el pago del salario mínimo, la afiliación a la seguridad social y la protección frente a los riesgos laborales son condiciones fundamentales para garantizar un trabajo digno.
El Ministerio dará seguimiento a las medidas correctivas, con el propósito de verificar los avances y asegurar que las adecuaciones se traduzcan en mejores condiciones de trabajo para las miles de mujeres que laboran en este sector.
En la reunión, por Fenabanca participaron su presidente, Juan Antonio de Jesús; el secretario general, Cristian Guzmán Núñez; el director ejecutivo, Miguel Valentín Pérez; el director jurídico, Franklin Cubeiro, y el vicepresidente de la región Este, Armando Cedeño, entre otros.
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