Ministerio de Trabajo pide flexibilizar horario en zonas vulnerables por huracán Beryl

Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Trabajo llamó a flexibilizar la jornada laboral en zonas vulnerables, tomando en cuenta las informaciones suministradas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante el paso de los efectos del huracán Beryl por el territorio dominicano.



En un comunicado, Trabajo indica que “hacemos un llamado a flexibilizar de manera voluntaria las jornadas de trabajo. Y a posponer las actividades comerciales no esenciales en las provincias que sean declaradas en alerta roja. De manera muy especial a las provincias de Barahona y Pedernales. Esto, debido a las condiciones atmosféricas que comenzarán a suscitarse en nuestro país ante el paso del huracán Beryl por aguas dominicanas.



En tal sentido, llamó a los empleadores a implementar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y flexibilizar la jornada de manera que, puedan retornar a sus hogares de forma segura, en caso de ser necesario.



Empero, deja establecido que “dichas medidas no están condicionadas a la pérdida de cualquier beneficio, derecho o prerrogativa del trabajador”.



Insiste en que esas acciones deben ser tomadas hasta que restablezcan la normalidad de las condiciones atmosféricas

Pide mantenerse atentos a sus redes sociales oficiales y a los organismos de emergencia del Estado.

Onamet reitera Beryl es un peligroso huracán

La Onamet informa que el huracán Beryl continúa siendo un peligroso huracán categoría 5. Se localiza en la latitud 14.7 norte y longitud 67.1 oeste, esto es, aproximadamente a unos 415 kilómetros al sureste de Isla Saona (La Romana). Tiene vientos máximos sostenidos de 270 kph y se desplaza hacia el oeste/noroeste a unos 35 kph.

Este martes, conforme el huracán Beryl continúe acercándose y transite sobre aguas del mar Caribe, al sur del país, incidirá indirectamente, ocasionando que las lluvias inicien durante horas matutinas, en provincias como: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, La Romana, San Pedro de Macorís,

También en las provincias Duarte y Sánchez Ramírez, extendiéndose alrededor del mediodía hacia el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Peravia, San José de Ocoa, La Vega, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, entre otras cercanas, en forma de aguaceros moderados que pueden ser fuertes localmente con tronadas y vientos intensos con ráfagas que pueden llegar a tener fuerza de tormenta tropical, principalmente hacia provincias del litoral caribeño.



En la tarde, continuarán las lluvias hacia las provincias mencionadas y se pronostican lluvias importantes hacia la Cordillera Central y provincias del suroeste como Barahona, Pedernales, Independencia, entre otras. En la costa caribeña se prevén olas que podrían superar los 15 pies de altura.

La Onamet, vigila un área de aguaceros con tormentas eléctricas, ubicada aproximadamente a unos 1500 de kilómetros al este/sureste de las islas de Barlovento, Antillas Menores. Mantiene probabilidad baja (20%) para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas. Por su ubicación y distancia, por el momento no ofrece peligro para el país. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la evolución de este sistema.