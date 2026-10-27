Ministerio de Trabajo pide flexibilidad laboral en provincias bajo alerta

El Ministerio de Trabajo llamó este martes a los empleadores del sector privado a flexibilizar las condiciones laborales de sus trabajadores en las provincias bajo alerta amarilla. Esto debido a las lluvias y los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas.

La institución exhortó a las empresas a otorgar las facilidades necesarias para proteger la vida y la seguridad de sus empleados, tomando en cuenta las dificultades que puedan enfrentar durante sus desplazamientos hacia los centros de trabajo y de regreso a sus hogares.

¿Cuáles provincias están bajo alerta amarilla?

De acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), emitido a las 11:00 de la mañana, las demarcaciones en alerta amarilla son el Distrito Nacional, Santo Domingo, Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata y San Juan.

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Estas localidades enfrentan amenazas de lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que pueden dificultar el tránsito y aumentar el riesgo de inundaciones.

Piden proteger a trabajadores de zonas vulnerables

El Ministerio de Trabajo pidió prestar especial atención a los empleados que residen cerca de ríos, arroyos y cañadas, así como a quienes deben utilizar vías afectadas por las lluvias para llegar a sus puestos de trabajo.

En ese sentido, recordó que la vida, la integridad física y la seguridad de los trabajadores deben ser una prioridad. Por ello, exhortó a empleadores y empleados a actuar con prudencia y evitar desplazamientos que representen riesgos innecesarios.