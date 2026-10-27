Ministerio de Trabajo pide flexibilidad laboral en provincias bajo alerta

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El Ministerio de Trabajo llamó este martes a los empleadores del sector privado a flexibilizar las condiciones laborales de sus trabajadores en las provincias bajo alerta amarilla. Esto debido a las lluvias y los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas.
La institución exhortó a las empresas a otorgar las facilidades necesarias para proteger la vida y la seguridad de sus empleados, tomando en cuenta las dificultades que puedan enfrentar durante sus desplazamientos hacia los centros de trabajo y de regreso a sus hogares.
¿Cuáles provincias están bajo alerta amarilla?
De acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), emitido a las 11:00 de la mañana, las demarcaciones en alerta amarilla son el Distrito Nacional, Santo Domingo, Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata y San Juan.
Estas localidades enfrentan amenazas de lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que pueden dificultar el tránsito y aumentar el riesgo de inundaciones.
Piden proteger a trabajadores de zonas vulnerables
El Ministerio de Trabajo pidió prestar especial atención a los empleados que residen cerca de ríos, arroyos y cañadas, así como a quienes deben utilizar vías afectadas por las lluvias para llegar a sus puestos de trabajo.
En ese sentido, recordó que la vida, la integridad física y la seguridad de los trabajadores deben ser una prioridad. Por ello, exhortó a empleadores y empleados a actuar con prudencia y evitar desplazamientos que representen riesgos innecesarios.
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La institución también recomendó mantenerse atentos a los boletines del COE. También del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y los demás organismos de protección civil, debido a que las condiciones del tiempo y los niveles de alerta pueden cambiar.
Ministerio reitera llamado a evitar zonas inundadas
Como parte de las medidas preventivas, el Ministerio de Trabajo recordó la advertencia del COE de no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua.
Asimismo, exhortó a la población a evitar las zonas inundadas o consideradas de alto riesgo y a seguir las recomendaciones de las autoridades.
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