Ministerio de Trabajo paraliza labores en 24 empresas por riesgos laborales

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo de Guzmán, D.N.- El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, informó en rueda de prensa que los operativos de inspección realizados en tiendas y plazas comerciales propiedad de inversionistas chinos abarcaron 101 establecimientos, en los cuales fueron levantadas 1,016 actas, además de disponerse la paralización de labores en 24 empresas por situaciones de peligro inminente para la seguridad e integridad de los trabajadores.
Olivares explicó que las inspecciones, desarrolladas en un operativo de 8 días, en la Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís e Higüey, permitieron identificar incumplimientos relacionados con derechos laborales, descanso semanal, pago de bonificaciones y horas extraordinarias, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo.
El ministro precisó que uno de los hallazgos más preocupantes fue que 91 de las empresas inspeccionadas despedían a trabajadores antes de cumplir tres meses de labores.
Según explicó, esta práctica impedía que los empleados acumularan derechos relacionados con las vacaciones y la cesantía.
Descanso semanal horas extraordinarias
Asimismo, informó que 53 empresas no otorgaban el descanso semanal a sus trabajadores y que 37 no pagaban las horas extraordinarias. A esto se agrega que 52 establecimientos, equivalentes a alrededor de la mitad de las empresas inspeccionadas, no pagaban la bonificación correspondiente a sus trabajadores.
Asimismo, las inspecciones determinaron que 33 empresas incumplían las disposiciones del Código de Trabajo sobre la nacionalización del trabajo.
Estas normas establecen la proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros que pueden laborar en las empresas.
En materia de seguridad y salud laboral, Olivares informó que 53 empresas inspeccionadas vulneraban el derecho de los trabajadores a condiciones seguras y saludables.
Además, en 24 establecimientos se detectaron situaciones de peligro inminente para la integridad de los empleados. Por esta razón, el Ministerio de Trabajo ordenó paralizar las labores, conforme a la Resolución 04/2007.
Notas relacionadas
Más de mil actas levantadas
Los operativos se ejecutaron en diferentes jornadas y demarcaciones. En San Pedro de Macorís e Higüey visitaron 13 empresas, donde se levantaron 168 actas y se produjeron ocho paralizaciones.
También en los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, de la provincia Santo Domingo, inpeccionaron 34 empresas, con un resultado de 302 actas y tres paralizaciones.
En tanto, en la avenida Duarte y los sectores Villa Consuelo, Villa Francisca y Mejoramiento Social, en el Distrito Nacional, las autoridades inspeccionaron 54 establecimientos. Durante los operativos, levantaron 546 actas y dispusieron 13 paralizaciones.
En total, los operativos del Ministerio de Trabajo generaron 974 actas de apercibimiento, que requieren el cumplimiento de las disposiciones laborales, y 42 actas de infracción, para un total de 1,016 actas. Además, las autoridades emitieron 24 órdenes de paralización por peligro inminente.
Olivares señaló que los operativos forman parte de las acciones de inspección que desarrolla el Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y la protección efectiva de los derechos de los trabajadores.
El Ministerio continuará dando seguimiento a los establecimientos inspeccionados para verificar la corrección de las irregularidades detectadas. Asimismo, el cumplimiento de las disposiciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo.
Asimismo, continuará reforzando las labores de inspección y seguimiento en todo el territorio nacional. El objetivo es garantizar que empleadores nacionales y extranjeros cumplan las disposiciones del Código de Trabajo y las normas de seguridad y salud laboral.
Finalmente, el ministro Olivares advirtió que “el cumplimiento de la legislación laboral es obligatorio para todas las empresas que desarrollan actividades en la República Dominicana, independientemente del origen o nacionalidad de sus propietarios o inversionistas”.
Te puede interesar
- Ministerio de Trabajo y Fenabanca impulsan derechos de trabajadoras de bancas
- Ministerio reitera feriado “Día de la Constitución” es el lunes 9
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Base Aérea San Isidro ampliará pista para recibir aviones más grandes