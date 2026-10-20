Ministerio de Trabajo paraliza labores en 24 empresas por riesgos laborales

Santo Domingo de Guzmán, D.N.- El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, informó en rueda de prensa que los operativos de inspección realizados en tiendas y plazas comerciales propiedad de inversionistas chinos abarcaron 101 establecimientos, en los cuales fueron levantadas 1,016 actas, además de disponerse la paralización de labores en 24 empresas por situaciones de peligro inminente para la seguridad e integridad de los trabajadores.

Olivares explicó que las inspecciones, desarrolladas en un operativo de 8 días, en la Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís e Higüey, permitieron identificar incumplimientos relacionados con derechos laborales, descanso semanal, pago de bonificaciones y horas extraordinarias, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo.

El ministro precisó que uno de los hallazgos más preocupantes fue que 91 de las empresas inspeccionadas despedían a trabajadores antes de cumplir tres meses de labores.

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Según explicó, esta práctica impedía que los empleados acumularan derechos relacionados con las vacaciones y la cesantía.

Descanso semanal horas extraordinarias

Asimismo, informó que 53 empresas no otorgaban el descanso semanal a sus trabajadores y que 37 no pagaban las horas extraordinarias. A esto se agrega que 52 establecimientos, equivalentes a alrededor de la mitad de las empresas inspeccionadas, no pagaban la bonificación correspondiente a sus trabajadores.

Asimismo, las inspecciones determinaron que 33 empresas incumplían las disposiciones del Código de Trabajo sobre la nacionalización del trabajo.

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Estas normas establecen la proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros que pueden laborar en las empresas.

En materia de seguridad y salud laboral, Olivares informó que 53 empresas inspeccionadas vulneraban el derecho de los trabajadores a condiciones seguras y saludables.

Además, en 24 establecimientos se detectaron situaciones de peligro inminente para la integridad de los empleados. Por esta razón, el Ministerio de Trabajo ordenó paralizar las labores, conforme a la Resolución 04/2007.