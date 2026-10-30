Ministerio de Trabajo coordina mejoras laborales en bancas de lotería

Santo Domingo, República Dominicana. – El Ministerio de Trabajo sostuvo una reunión de coordinación para el cumplimiento de las normas laborales con representantes y propietarios de bancas de lotería, quienes solicitaron el encuentro con el propósito de iniciar las gestiones y la planificación necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos formulados por la institución, en el marco de las disposiciones del Código de Trabajo y las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Durante la reunión se abordaron las condiciones laborales en las que opera una parte de estos establecimientos, prestando especial atención a las condiciones sanitarias de muchas bancas de lotería, particularmente a la falta de baños y otras facilidades básicas que necesitan las trabajadoras para desarrollar sus labores con dignidad, seguridad y respeto a sus derechos.

En materia de seguridad social, los propietarios de bancas manifestaron su disposición de afiliar al Sistema Dominicano de Seguridad Social a las trabajadoras que aún no cuentan con esta cobertura.

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Esta medida forma parte de los compromisos para avanzar en la regularización de sus condiciones laborales.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, informó que coordinará una reunión con don Henry Sahdala. El objetivo será facilitar las acciones para incorporar a las trabajadoras a la seguridad social.

Asimismo, se realizarán gestiones con don Teófilo (Quico) Tabar, director de Casinos y Juegos de Azar. Estas coordinaciones buscan contribuir al cumplimiento de los objetivos acordados.

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A solicitud de los propietarios, el ministro dispuso que especialistas de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo realicen visitas técnicas a las bancas de lotería.

El equipo estará encabezado por su director, el doctor Roberto Sánchez. Las visitas abarcarán establecimientos de distintos consorcios del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago y otras provincias del país.

Trabajo realizará visitas técnicas a bancas de lotería del país

Las partes acordaron que las visitas permitirán conocer directamente las condiciones en que operan las bancas e identificar sus necesidades.

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Además, se elaborará un informe técnico para determinar los requerimientos de adecuación de los establecimientos a la legislación laboral. La iniciativa busca garantizar la seguridad y la salud de las trabajadoras.