Ministerio de Deportes y Conadis anuncian “Juegos inclusivos RD  2026”

Santo Domingo, RD.– El Ministerio de Deportes, el Consejo Nacional de Discapacidad, Olimpiadas Especiales República Dominicana y otras entidades anunciaron la primera edición de los Juegos Inclusivos RD 2026.

Explicaron que en esta iniciativa, que busca ampliar las oportunidades de participación deportiva y promover la inclusión en condiciones de igualdad, participarán más de 500 atletas con discapacidad.

Las autoridades destacaron que estos primeros juegos representan la oportunidad para avanzar hacia un sistema deportivos más accesibles para todos.

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Los juegos se desarrollarán del 16 al 19 de noviembre y contaran con unas 10 disciplinas y serán clasificatorios para los juegos mundiales inclusivos de Chile.

El evento lo organizan Olimpiadas Especiales República Dominicana, el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), el Ministerio de Educación (Minerd), a través de su Dirección de Educación Especial, y el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).