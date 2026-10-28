Minerva Frías ocupa curul de su padre fallecido en la Cámara de Diputados

Santo Domingo. – La Cámara de Diputados escogió y juramentó este miércoles a Minerva Klaudel Frías Ogando como nueva legisladora, en sustitución de su padre, Jorge Frías, quien falleció el pasado 7 de agosto. La congresista representará al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santo Domingo Este.

La elección se realizó a partir de una terna presentada por el PRM, integrada además por Alexander Santana y Eladio Rodríguez Ramírez. La propuesta de escoger a Minerva Frías la respaldaron los legisladores de las distintas bancadas.

La decisión la aprobaron por unanimidad y contó con el respaldo de representantes de la oposición. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la trayectoria política de Jorge Frías y señaló que la incorporación de su hija fortalece la representación femenina en el órgano legislativo.

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Tras su juramentación, Minerva Frías expresó que asume el cargo como un compromiso con las bases del PRM y con los ciudadanos de Santo Domingo Este, con la intención de dar continuidad al trabajo político y social que desarrollaba su padre.

La Cámara de Diputados escogió y juramentó este miércoles a Minerva Klaudel Frías Ogando como sustituta de su padre. Su padre el fallecido diputado Jorge Frías, para representar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santo Domingo Este. Su designación se produjo tras la presentación de una terna por parte de esa organización política, integrada también por Alexander Santana y Eladio Rodríguez Ramírez.