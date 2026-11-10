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El Ministerio de Educación (Minerd), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) iniciaron un proceso de diálogo para construir consensos sobre una reforma integral del sistema educativo dominicano.

Las entidades anunciaron este martes, mediante una declaración conjunta, que la iniciativa busca reunir reflexiones, análisis y propuestas de los distintos sectores para elaborar un nuevo marco legal que abarque todos los niveles educativos.

El documento también aclara que la propuesta no contempla la fusión de los actuales ministerios de Educación. En cambio, plantea una reforma que revise las políticas, estructuras, programas, currículo y mecanismos de financiamiento del sistema.

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La declaración establece que el proyecto de ley que se someterá al Congreso Nacional será el resultado de este proceso de diálogo y consenso, en el que también se tomará en cuenta la opinión de la ciudadanía.

Reforma educativa tendrá consultas en todo el país

Como parte de los primeros pasos, las instituciones convocaron el seminario nacional “Hacia una Reforma Transformadora de la Educación: consenso nacional de respuesta a los desafíos del desarrollo integral de la República”, previsto para el próximo 23 de noviembre en la Biblioteca Pedro Mir de la UASD.

La actividad reunirá a representantes de los distintos sectores educativos y a ciudadanos interesados en participar en la construcción de una propuesta para el sistema nacional.

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El encuentro comenzará con un panel de cinco exposiciones sobre la situación general de la educación dominicana. En este participarán el rector de la UASD, Jorge Asjana David; el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y el titular de FAPROUASD, Pastor de la Rosa.

Además, se instalará una Mesa Técnica Nacional para organizar los aportes y elaborar una propuesta consensuada de un marco legal único que contemple la educación preuniversitaria, superior y técnica.

El proceso también incluirá consultas temáticas en las regiones Norte, Este, Sur y el Gran Santo Domingo, con el propósito de incorporar las propuestas de organizaciones, especialistas y ciudadanos.

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Seis mesas abordarán los principales temas del sistema

El seminario contará con seis mesas temáticas de trabajo que analizarán distintos componentes de la educación dominicana:

Situación del sistema educativo: características actuales, estado y condiciones.

Gobernanza y ejes transversales: cultura, género, laicidad, medioambiente, familia y derechos humanos.

Descentralización: participación de la comunidad educativa en los órganos del sistema.

Marco legal: Constitución, leyes y regulaciones educativas.

Financiamiento: legislación, regulaciones y derechos adquiridos.

Ciencia y tecnología: ciencias sociales, innovación y tecnología en la educación.

Las instituciones explicaron que estos espacios servirán para identificar acuerdos, organizar los puntos de coincidencia y establecer mecanismos para abordar las diferencias que surjan durante las discusiones.

Proyecto de ley será resultado del consenso

La iniciativa también tomará como referencia el proyecto de ley que prepara una comisión gubernamental, así como los documentos y propuestas presentados por organizaciones especializadas y otros actores del sector.

Los participantes procuran que el proceso permita establecer una ruta de trabajo para elaborar una reforma desde la participación ciudadana, con garantías para los derechos adquiridos y las conquistas sociales, profesionales y sindicales del magisterio.

Entre los aspectos que las entidades plantean preservar figuran los compromisos de financiamiento educativo establecidos en la normativa dominicana, incluidos el 4 % del producto interno bruto destinado a la educación preuniversitaria y el 5 % del presupuesto para la educación superior, según señala la declaración.

El proceso cuenta con el acompañamiento del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD (ODPP-UASD).