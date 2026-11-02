Ito Bisonó resalta participación del PRM en verificación rumbo a 2028

El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Víctor «Ito» Bisonó, resaltó la participación de los miembros del partido en la jornada de verificación e inscripción en el padrón interno. Esta iniciativa busca fortalecer la organización de cara a las primarias y las elecciones de 2028.

Bisonó realiza recorridos por distintas zonas del país junto a representantes de su equipo político. Desde hace más de un mes, desarrolla encuentros para orientar e integrar a los miembros del partido en esta jornada.

Recorrido nacional

Según informó su equipo, durante el último mes han visitado más de 10 provincias. En estas jornadas cuentan con el apoyo de líderes y coordinadores regionales para organizar y movilizar a la militancia.

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El PRM también habilitó la plataforma digital «Verifícate», disponible en verificate.prm.do y prm.org.do. A través de estos portales, los miembros pueden verificar sus datos e inscribirse en el padrón interno. La organización también cuenta con brigadas y jornadas presenciales para facilitar el proceso.