Migración refuerza vigilancia en la frontera ante crisis de seguridad en Haití

Santo Domingo. — La Dirección General de Migración (DGM) reforzó los operativos de vigilancia y control migratorio en las provincias fronterizas de República Dominicana, ante el agravamiento de la crisis de seguridad en Haití.

La institución aumentó el personal operativo, los equipos de inspección y las labores de inteligencia, con especial atención a las regiones Noroeste y Suroeste del país.

Las acciones buscan prevenir el ingreso irregular de extranjeros y detectar posibles amenazas a la seguridad nacional, mediante controles en los pasos fronterizos y las principales vías de acceso hacia los centros urbanos.

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DGM supervisa controles en provincias fronterizas

Por disposición del director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, los responsables de Inteligencia y Control Migratorio realizaron recorridos de supervisión durante el sábado y el domingo.

En las jornadas participaron el general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), y el coronel Manuel A. Carrasco Guerrero, del Ejército de República Dominicana (ERD).

Los funcionarios inspeccionaron puestos de chequeo, centros de procesamiento y controles interinstitucionales. También verificaron los dispositivos de vigilancia instalados en rutas estratégicas utilizadas para el desplazamiento de personas.

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Según la DGM, estas labores se ejecutan de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de inteligencia y seguridad del Estado.