Migración refuerza vigilancia en la frontera ante crisis de seguridad en Haití

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Santo Domingo. — La Dirección General de Migración (DGM) reforzó los operativos de vigilancia y control migratorio en las provincias fronterizas de República Dominicana, ante el agravamiento de la crisis de seguridad en Haití.
La institución aumentó el personal operativo, los equipos de inspección y las labores de inteligencia, con especial atención a las regiones Noroeste y Suroeste del país.
Las acciones buscan prevenir el ingreso irregular de extranjeros y detectar posibles amenazas a la seguridad nacional, mediante controles en los pasos fronterizos y las principales vías de acceso hacia los centros urbanos.
DGM supervisa controles en provincias fronterizas
Por disposición del director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, los responsables de Inteligencia y Control Migratorio realizaron recorridos de supervisión durante el sábado y el domingo.
En las jornadas participaron el general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), y el coronel Manuel A. Carrasco Guerrero, del Ejército de República Dominicana (ERD).
Los funcionarios inspeccionaron puestos de chequeo, centros de procesamiento y controles interinstitucionales. También verificaron los dispositivos de vigilancia instalados en rutas estratégicas utilizadas para el desplazamiento de personas.
Según la DGM, estas labores se ejecutan de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de inteligencia y seguridad del Estado.
Notas relacionadas
Refuerzan identificación y controles migratorios
Como parte de las medidas, Migración informó que fortaleció la verificación de documentos en los pasos fronterizos formales.
Además, la institución indicó que se aplica la identificación biométrica al 100 % de las personas que ingresan a los mercados binacionales.
La entidad explicó que estos procedimientos permiten mejorar la identificación de quienes cruzan por esos puntos y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo.
La vigilancia también abarca los corredores de movilidad desde la frontera hacia las principales ciudades y el Distrito Nacional, con el propósito de detectar movimientos migratorios irregulares.
Buscan prevenir el ingreso de estructuras criminales
La DGM señaló que el despliegue tiene como objetivo impedir el ingreso de estructuras criminales a territorio dominicano y responder a cualquier eventualidad relacionada con la situación de seguridad en Haití.
Las operaciones se concentran especialmente en las cinco provincias fronterizas, aunque también incluyen las principales rutas de acceso hacia el interior del país.
La institución destacó que la coordinación entre las unidades migratorias, los organismos militares y la Policía Nacional es clave para mantener la vigilancia en la zona.
DGM reporta normalidad en la frontera
Pese a las tensiones registradas en Haití durante los últimos días, la Dirección General de Migración informó que durante las supervisiones se observó un ambiente de normalidad en las provincias fronterizas.
La entidad también resaltó la integración de los organismos de seguridad y control migratorio para atender cualquier situación que pueda comprometer la seguridad en la frontera dominico-haitiana.
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