Migración detiene a 1,411 extranjeros en un solo día en RD

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La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 672 extranjeros en condición migratoria irregular durante operativos realizados el jueves 22 de octubre en diez provincias de la Zona Norte de República Dominicana.
Las intervenciones formaron parte de una jornada nacional que concluyó con 1,411 personas detenidas. Además de 1,291 extranjeros procesados para su salida del territorio dominicano.
Dajabón encabezó las detenciones en la región, con 249 casos, seguido de Montecristi, con 90; Valverde, con 86; Santiago, con 68, y Espaillat, con 52.
También se registraron detenciones en María Trinidad Sánchez (34), Duarte (32), Samaná (35), Puerto Plata (22) y Santiago Rodríguez (5).
Operativos en comunidades del Cibao
En Santiago, los agentes de Reacción Rápida de Migración intervinieron en Las Canelas, Licey al Medio, Villa Bisonó (Navarrete), Puñal, Villa González y Tamboril.
Las operaciones además abarcaron localidades de Moca, Mao, San Felipe de Puerto Plata y San Ignacio de Sabaneta, entre otras comunidades del Cibao.
En el resto del país, la institución reportó 227 detenidos en Elías Piña, 202 en Santo Domingo y 93 en Pedernales, entre otras demarcaciones.
Notas relacionadas
Migración reporta 1,291 extranjeros procesados
Del total de extranjeros procesados para salir del país, 989 fueron deportados y 302 repatriados, según el balance de la DGM.
Los operativos contaron con el apoyo del Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional y otros organismos de seguridad.
La institución indicó que mantiene las labores de interdicción y control migratorio en cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04 y los procedimientos establecidos para estos casos.
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