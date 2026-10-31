Migración aumenta sus agentes y mantiene 11 mil soldados en la frontera

El control migratorio en República Dominicana la reforzaron con más personal, tecnología y vigilancia fronteriza, según el cuarto informe del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM).

El documento señala que la Dirección General de Migración (DGM) pasó de tener 235 agentes dedicados a interdicción y control fronterizo en octubre de 2024 a 1,272 en agosto de 2026. Además, reportó la realización de 3,602 operativos entre abril y agosto de este año.

Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que mantiene 11,000 soldados desplegados en la frontera, apoyados por cámaras inteligentes, drones y sistemas de vigilancia conectados al centro de comando C5i.

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El informe también destaca una reducción de la reincidencia migratoria del 6 % al 4 %. Además, la presencia de Migración en las 32 provincias del país.

Sin embargo, el Observatorio recomienda mejorar los controles en los mercados fronterizos, impulsar la contratación de trabajadores dominicanos. En sectores como la agricultura y la construcción, y garantizar que las operaciones migratorias respeten los derechos humanos y el debido proceso.