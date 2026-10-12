Migración hará operativos en fincas, obras de construcción y más

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Santo Domingo, RD.-El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, anunció operativos de interdicción en fincas y negocios agropecuarios.
Dijo que la medida tiene como objetivo someter a la justicia a quienes incurran en la contratación de mano de obra al margen de lo establecido en la Ley.
Explicó que, han identificado lugares en los que dominicanos construyen y alquilan viviendas a extranjeros indocumentados y que en algunos casos están contratando sus servicios a sabiendas de que están en condición irregular en el país.
Lugares para ampliar operativos de interdición
En tal sentido, advirtió que para enfrentar estas prácticas, la DGM al igual que como lo ha hecho en diferentes comercios realizará visitas a fincas, obras de construcción, empresas del sector agropecuario y otras afines.
Reiteró que buscan identificar a los responsables, reunir evidencias para procesarlos y someterlos a la acción de la justicia.
Lee Ballester aseguró que estas acciones se realizarán “con miras a reforzar el cumplimiento de las políticas migratorias vigentes, y que estas inspecciones contarán con el apoyo de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad, en fincas, industrias y proyectos agrícolas, para verificar el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros y asegurarse que solo se contraten los que cuenten con la documentación emitida por la DGM para tales fines”.
El titular de la DGM indicó que cada operativo se ejecuta, mediante un previo levantamiento de inteligencia para ubicar los centros de acopio y las rutas de traslado.
Todo según dijo, a fin de planificar intervenciones más precisas y sostenidas, igualmente señaló que los puntos de control fronterizo de Dajabón y Elías Piña representan la mayoría de las deportaciones de los extranjeros que son retornados hacia su país de origen.
En otro orden, informó de la deportación de más de 800 mil extranjeros en condición migratoria irregular en los últimos dos años.
DGM ha formado a 1,187 agentes
El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, señaló que hoy día la DGM ya ha formado a 1,187 Agentes de Reacción Rápida, una fuerza autorizada a los que se incorporarán próximamente 300 jóvenes más, que están recibiendo formación especializada para ampliar la cobertura de las operaciones migratorias en el Gran Santo Domingo y en la región Este del país.
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