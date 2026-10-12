Migración hará operativos en fincas, obras de construcción y más

Santo Domingo, RD.-El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, anunció operativos de interdicción en fincas y negocios agropecuarios.

Dijo que la medida tiene como objetivo someter a la justicia a quienes incurran en la contratación de mano de obra al margen de lo establecido en la Ley.

Explicó que, han identificado lugares en los que dominicanos construyen y alquilan viviendas a extranjeros indocumentados y que en algunos casos están contratando sus servicios a sabiendas de que están en condición irregular en el país.

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Lugares para ampliar operativos de interdición

En tal sentido, advirtió que para enfrentar estas prácticas, la DGM al igual que como lo ha hecho en diferentes comercios realizará visitas a fincas, obras de construcción, empresas del sector agropecuario y otras afines.

Reiteró que buscan identificar a los responsables, reunir evidencias para procesarlos y someterlos a la acción de la justicia.

Lee Ballester aseguró que estas acciones se realizarán “con miras a reforzar el cumplimiento de las políticas migratorias vigentes, y que estas inspecciones contarán con el apoyo de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad, en fincas, industrias y proyectos agrícolas, para verificar el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros y asegurarse que solo se contraten los que cuenten con la documentación emitida por la DGM para tales fines”.