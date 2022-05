Migración afirma con deportaciones está cumpliendo con limpiar el país de ilegales

Santo Domingo, RD.- “Nosotros simplemente estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, que es limpiar el país de ilegales”. Con esa expresión el director general de Migración, Enrique García, defendió el operativo que en las últimas semanas ha intensificado esa institución con la detención de indocumentados.

Al preguntarle sobre las redadas y deportaciones de ilegales haitianos detenidos en varios puntos del país y en el residencial Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, el funcionario expresó que si ellos no estuvieran en territorio dominicano sin documentos esto no estaría ocurriendo.

“Si ellos no estuvieran aquí, nosotros no estuviéramos realizando deportaciones. Si los ilegales no estuvieran en el país, el país se estuviera ahorrando muchísimo dinero que gastamos en presupuesto; si ellos no estuvieran aquí, no se dieran estas situaciones que se dan donde ellos (en el caso de lo nacionales haitianos) atacan a la autoridad a pedradas, botellazos y todo eso”, manifestó a CDN y elCaribe.

Sobre denuncias de violación a los derechos humanos

Asimismo, al ser consultado sobre las declaraciones de algunos sectores prohaitianos de que con las deportaciones se incurren en violaciones a los derechos humanos, García prometió que ante quejas de ese tipo que se puedan comprobar, la entidad tomará carta en el asunto.

“Por ejemplo, en días pasados circuló un video donde unos agentes, unos militares estaban golpeando a un nacional haitiano y nosotros lo cancelamos y lo separamos de las filas. Un hecho aislado que suceda por ahí, bueno, uno no lo puede comprobar, pero usted puede estar segura la ciudadanía que hay régimen de consecuencia y cuando detectamos exceso, pues inmediatamente lo corregimos”, sostuvo.

De todas formas, el director general de Migración se quejó de que a la institución se le acusa de detener y deportar a extranjeros que tienen documentos, cuando no es así.

“Nosotros le sugerimos a los extranjeros que hagan lo que yo hago cuando yo salgo de mi país, que ando con mi pasaporte en los bolsillos para identificarme y si la autoridad me para que vean que yo tengo una visa para estar en ese territorio. Si detenemos un extranjero que no tiene documentos, nos lo tenemos que llevar. Ahora, si en el centro de depuración un familiar, un amigo se lo lleva, inmediatamente lo liberamos”, expuso.

Puedes leer: El autor de la masacre en Uvalde anunció en Facebook que atacaría la escuela

Por: Darielys Quezada