VIDEO: Miembros del Ejército pelean y la institución abre una investigación

La Comandancia General del Ejército de República Dominicana (ERD) informa a la opinión pública que, en relación con un video que circula en redes sociales donde se observa un altercado físico entre dos miembros de nuestra institución, se han adoptado de forma inmediata las medidas disciplinarias correspondientes.

Tan pronto se tuvo conocimiento del hecho, la institución procedió con el arresto preventivo del oficial y el alistado involucrado en el incidente, el cual tuvo lugar en un recinto militar del país.

El Ejército de República Dominicana rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que atente contra la disciplina, el respeto mutuo, la subordinación y los valores fundamentales que rigen a los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria. Este tipo de conductas aisladas no representan el honor, la vocación de servicio ni la templanza de nuestra gloriosa institución.

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