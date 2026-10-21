VIDEO: Miembros del Ejército pelean y la institución abre una investigación

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La Comandancia General del Ejército de República Dominicana (ERD) informa a la opinión pública que, en relación con un video que circula en redes sociales donde se observa un altercado físico entre dos miembros de nuestra institución, se han adoptado de forma inmediata las medidas disciplinarias correspondientes.
Tan pronto se tuvo conocimiento del hecho, la institución procedió con el arresto preventivo del oficial y el alistado involucrado en el incidente, el cual tuvo lugar en un recinto militar del país.
El Ejército de República Dominicana rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que atente contra la disciplina, el respeto mutuo, la subordinación y los valores fundamentales que rigen a los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria. Este tipo de conductas aisladas no representan el honor, la vocación de servicio ni la templanza de nuestra gloriosa institución.
Notas relacionadas
La Comandancia General ha instruido a la Inspectoría General y a la Dirección de Asuntos Internos del ERD a realizar una investigación exhaustiva y acelerada para determinar las circunstancias reales que originaron el altercado, a fin de aplicar las sanciones definitivas conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Ley No. 139-13) y el Reglamento Militar Disciplinario vigente.
Este cuerpo castrense reitera su compromiso inquebrantable con la preservación del orden. También la moral y la institucionalidad, garantizando que no se tolerarán acciones que empañen el prestigio de nuestro Ejército.
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