MICM promueve a RD en Francia para atraer a empresas de semiconductores

París, Francia. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentó a la República Dominicana como destino estratégico para el establecimiento de operaciones de ensamblaje, prueba y empaque (ATP) de semiconductores ante representantes de la industria tecnológica europea, durante las jornadas de la Semana Dominicana en Francia.

Como parte de la agenda oficial, el viceministro de Comercio Exterior del MICM, Daniel Peña, junto al embajador dominicano en Francia, David Puig, sostuvieron un encuentro con Laurence Dassas, directora ejecutiva de la Fédération de l’Électronique Française (FdEF). Juntos expusieron sobre la capacidad logística, la estabilidad económica y las facilidades operativas que ofrece el mercado dominicano para la manufactura de alta tecnología.

Esta misión comercial se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Semiconductores que ejecuta el ministerio bajo las directrices del ministro Yayo Sanz Lovatón. La iniciativa tiene el objetivo de insertar la capacidad productiva nacional en las cadenas globales de valor de esta industria.