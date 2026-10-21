MICM promueve a RD en Francia para atraer a empresas de semiconductores

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París, Francia. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentó a la República Dominicana como destino estratégico para el establecimiento de operaciones de ensamblaje, prueba y empaque (ATP) de semiconductores ante representantes de la industria tecnológica europea, durante las jornadas de la Semana Dominicana en Francia.
Como parte de la agenda oficial, el viceministro de Comercio Exterior del MICM, Daniel Peña, junto al embajador dominicano en Francia, David Puig, sostuvieron un encuentro con Laurence Dassas, directora ejecutiva de la Fédération de l’Électronique Française (FdEF). Juntos expusieron sobre la capacidad logística, la estabilidad económica y las facilidades operativas que ofrece el mercado dominicano para la manufactura de alta tecnología.
Esta misión comercial se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Semiconductores que ejecuta el ministerio bajo las directrices del ministro Yayo Sanz Lovatón. La iniciativa tiene el objetivo de insertar la capacidad productiva nacional en las cadenas globales de valor de esta industria.
Notas relacionadas
Participantes en la reunión
En esta reunión también participaron, como parte de la delegación y acompañantes, Miriam Stern Velázquez, consejera y directora de la Sección Comercial de la Embajada de la República Dominicana en Francia. También Bertrand Camacho, consejero económico y jefe del Servicio Económico de la Embajada de Francia en República Dominicana; e Ilena Rosario, directora de Política Comercial del MICM.
La FdEF representa un sector de alto interés para la República Dominicana. La entidad agrupa a 230 miembros activos y sostiene una estructura laboral de 80,000 empleos directos y 170,000 indirectos en Europa.
Con la captación de estos perfiles de capitales franceses, el Gobierno dominicano busca materializar una transferencia tecnológica directa hacia el ecosistema industrial local. Así mismo generando nuevas plazas de trabajo especializado y de alta calidad técnica para los dominicanos.
La Semana Dominicana en Francia
La Semana Dominicana en Francia (SD26) es una plataforma estratégica celebrada en París que busca consolidar las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales entre la República Dominicana y la nación europea.
Es un evento organizada por la Embajada dominicana, y auspiciado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. También en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana y ProDominicana, la edición de 2026 se desarrolla del 17 al 22 de octubre.
Esta iniciativa articula una agenda integral que abarca desde la promoción de la oferta exportable nacional. También encuentros de negocios, hasta reuniones de alto nivel con instituciones francesas para atraer inversiones clave hacia al mercado dominicano.
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