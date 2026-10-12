MICM busca atraer inversiones de semiconductores a República Dominicana

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San Francisco, California.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, informó que la República Dominicana participa en una de las principales ferias internacionales de semiconductores, inteligencia artificial y manufactura avanzada, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y fortalecer la industria nacional.
El funcionario explicó que el país está representado por una delegación integrada por los sectores público y privado, que incluye representantes de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), parques industriales de zonas francas y técnicos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Durante sus declaraciones, Sanz Lovatón indicó que la misión busca promover las ventajas competitivas de la República Dominicana y establecer acuerdos con empresas multinacionales interesadas en instalar operaciones de manufactura en territorio dominicano.
“Venimos a promocionar a la República Dominicana, a arreglar acuerdos con empresas que van a hacer inversiones en la República Dominicana”, expresó el ministro.
República Dominicana en la cadena global de suministro
Sanz Lovatón destacó que los cambios en las cadenas internacionales de suministro y logística han abierto oportunidades para el país, especialmente ante el interés de Estados Unidos de acercar sus operaciones manufactureras a mercados geográficamente próximos y a socios con afinidades sociales, culturales e institucionales.
En ese contexto, sostuvo que la República Dominicana se encuentra en una posición favorable para captar inversiones vinculadas con la fabricación de componentes electrónicos y semiconductores.
“Por eso es que la República Dominicana está en el ojo de la cadena de suministros del mundo”, manifestó.
El ministro explicó que los semiconductores son componentes esenciales para el funcionamiento de numerosos dispositivos y equipos de uso cotidiano, incluidos teléfonos celulares, televisores y vehículos. Además de otras tecnologías utilizadas en procesos industriales.
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Zonas francas y empleos de alta tecnología
El titular del MICM señaló que el desarrollo de esta industria representa una oportunidad para ampliar las capacidades manufactureras del país. También fortalecer sectores como las zonas francas y los centros logísticos.
“Este es el futuro de la manufactura de la República Dominicana”, afirmó Sanz Lovatón al referirse al potencial de la industria de semiconductores y otras actividades de alta tecnología.
El funcionario adelantó que en los próximos días ofrecerán detalles sobre cifras. También acuerdos y otros resultados de las gestiones que desarrolla la delegación dominicana durante su participación en la feria.
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