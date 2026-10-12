MICM busca atraer inversiones de semiconductores a República Dominicana

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

San Francisco, California.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, informó que la República Dominicana participa en una de las principales ferias internacionales de semiconductores, inteligencia artificial y manufactura avanzada, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y fortalecer la industria nacional.

El funcionario explicó que el país está representado por una delegación integrada por los sectores público y privado, que incluye representantes de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), parques industriales de zonas francas y técnicos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Durante sus declaraciones, Sanz Lovatón indicó que la misión busca promover las ventajas competitivas de la República Dominicana y establecer acuerdos con empresas multinacionales interesadas en instalar operaciones de manufactura en territorio dominicano.

Publicidad

“Venimos a promocionar a la República Dominicana, a arreglar acuerdos con empresas que van a hacer inversiones en la República Dominicana”, expresó el ministro.

República Dominicana en la cadena global de suministro Sanz Lovatón destacó que los cambios en las cadenas internacionales de suministro y logística han abierto oportunidades para el país, especialmente ante el interés de Estados Unidos de acercar sus operaciones manufactureras a mercados geográficamente próximos y a socios con afinidades sociales, culturales e institucionales. En ese contexto, sostuvo que la República Dominicana se encuentra en una posición favorable para captar inversiones vinculadas con la fabricación de componentes electrónicos y semiconductores. “Por eso es que la República Dominicana está en el ojo de la cadena de suministros del mundo”, manifestó. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CDN 37 | Canal de Noticias (@cdn37) El ministro explicó que los semiconductores son componentes esenciales para el funcionamiento de numerosos dispositivos y equipos de uso cotidiano, incluidos teléfonos celulares, televisores y vehículos. Además de otras tecnologías utilizadas en procesos industriales. Publicidad