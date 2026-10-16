“Un ligero perfume de justicia”: Melba Segura de Grullón tras decisión Jet Set

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Melba Segura de Grullón expresó esperanza de justicia tras la decisión judicial de cambiar la calificación jurídica de los hechos atribuidos a Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó la madrugada del 8 de abril de 2025.
A través de sus redes sociales, Segura de Grullón compartió un mensaje en el que relacionó su fe con la posibilidad de que se haga justicia por la tragedia en la que perdió a su hija, Alexandra Grullón, y a su yerno, Eduardo Guarionex Estrella Cruz.
“Mi Fe, que se ha vuelto infinita desde que me acompaña el dolor más indescriptible que hay, a veces nos premia con un ligero perfume de justicia”, escribió.
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Cambian calificación jurídica del caso Jet Set
La decisión del juez Franny González de variar la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio voluntario por dolo eventual representa un cambio en la forma en que se examinan los hechos.
Con esta modificación, el proceso deberá continuar ante un tribunal colegiado. La decisión no constituye una condena: la responsabilidad penal de los imputados tendrá que determinarse durante el proceso judicial.
El colapso del techo de la discoteca Jet Set dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Esto de acuerdo con las cifras reportadas sobre la tragedia.
El recuerdo de Alexandra Grullón
En medio del proceso judicial, Melba Segura de Grullón ha mantenido presente la memoria de su hija Alexandra. Ella se encuentra entre las víctimas mortales junto a su esposo, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, en el desplome del establecimiento.
Como parte de las iniciativas para honrar su legado, se encuentra el Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón (Fondo ALE). Este está orientado a apoyar la educación de niños y jóvenes afectados por la tragedia.
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