“Un ligero perfume de justicia”: Melba Segura de Grullón tras decisión Jet Set

Cambian calificación jurídica del caso Jet Set

La decisión del juez Franny González de variar la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio voluntario por dolo eventual representa un cambio en la forma en que se examinan los hechos.

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Con esta modificación, el proceso deberá continuar ante un tribunal colegiado. La decisión no constituye una condena: la responsabilidad penal de los imputados tendrá que determinarse durante el proceso judicial.

El colapso del techo de la discoteca Jet Set dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Esto de acuerdo con las cifras reportadas sobre la tragedia.

El recuerdo de Alexandra Grullón

En medio del proceso judicial, Melba Segura de Grullón ha mantenido presente la memoria de su hija Alexandra. Ella se encuentra entre las víctimas mortales junto a su esposo, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, en el desplome del establecimiento.

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Como parte de las iniciativas para honrar su legado, se encuentra el Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón (Fondo ALE). Este está orientado a apoyar la educación de niños y jóvenes afectados por la tragedia.