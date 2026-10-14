Confenagro llama a mejorar el acceso al crédito agropecuario

Acceso al financiamiento

El presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera, destacó la necesidad de aumentar el financiamiento para impulsar la producción agropecuaria, en especial entre los pequeños productores.

«El crédito es uno de los temas que más le preocupa a los productores, es por eso que hemos creado estos espacios de discusión, donde surgen propuestas interesantes encaminadas a dar respuestas a los desafíos que enfrentamos como sector», explicó.

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Por su parte, Eddy Montás resaltó el crecimiento del Banco Agrícola, cuya cartera de crédito se acerca a los RD$60,000 millones. Indicó que la entidad financia a productores, asociaciones, cooperativas y empresas.

Montás también señaló que el relevo generacional representa un reto para el campo. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) citados por el funcionario, la edad promedio de los productores de la región es de 53 años.

Asimismo, destacó la necesidad de ampliar la participación de las mujeres en las actividades agrícolas. En ese sentido, mencionó la iniciativa Mujer Rural, que cuenta con un fondo ampliado de RD$250 millones para apoyar a las campesinas.

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«Los jóvenes no van a volver al campo por nostalgia, van a volver por oportunidades. Es importante preguntarnos quién trabajará la tierra en 20 años», expresó Montás.

El subdirector del Banco Agrícola agregó que muchos jóvenes no ven la producción agrícola como un negocio. Por eso, consideró necesario impulsar el campo como una actividad rentable.

Entre las medidas que propuso figuran la tecnificación agrícola, la titulación de terrenos para utilizarlos como garantía de crédito, una mayor supervisión y acompañamiento técnico, así como seguros agropecuarios vinculados al financiamiento.

Retos del sector

Marte sostuvo que el crédito es esencial para la producción agropecuaria, a la que definió como un pilar de la seguridad alimentaria y la soberanía nacional.

Sin embargo, advirtió que los productores enfrentan dificultades relacionadas con la variación de los precios de los insumos y las materias primas. Estas condiciones se suman a las limitaciones para acceder al financiamiento.

Al finalizar el conversatorio, los expositores respondieron preguntas de productores de distintas partes del país. La actividad forma parte de los Diálogos Agropecuarios que desarrolla Confenagro.

El encuentro contó con la presencia de Eric Rivero, vicepresidente de Confenagro y presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche.