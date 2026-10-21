Medio Ambiente y Altice impulsan monitoreo ambiental con tecnología

Santo Domingo.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Altice inauguraron una Sala de Telepresencia en el Instituto de Formación Ambiental y Recursos Naturales (ITESMARENA), una iniciativa que amplía las oportunidades de formación de estudiantes, docentes y técnicos, y contribuye a preparar nuevas generaciones de profesionales comprometidos con la protección de los recursos naturales.

Este proyecto, representa una inversión superior a RD$ 4 millones por parte de Altice Dominicana. La misma permitirá conectar a la comunidad educativa de ITESMARENA con especialistas e instituciones nacionales e internacionales, facilitando el intercambio de conocimientos y el acceso a nuevas herramientas de aprendizaje.

La sala de telepresencia cuenta con el equipamiento y acondicionamiento necesarios para el desarrollo de actividades académicas y formativas. Como parte del proyecto, Altice Dominicana dotó el espacio de una conexión de internet simétrico de 50/50 Mbps con WiFi incluido. También una pantalla inteligente con sistema de videoconferencia integrado y ocho direcciones IP públicas fijas. Además del mobiliario requerido para su funcionamiento.

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