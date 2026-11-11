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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales redujo de entre seis y ocho meses a menos de 30 días el tiempo de aprobación de los permisos para obras de impacto mínimo, como parte de un proceso de digitalización y automatización de sus servicios, informó el ministro Paíno Henríquez.

Durante la Entrevista Especial de Multimedios elCaribe y CDN, realizada en el programa Despierta con CDN, el funcionario explicó que la institución también trabaja en una modalidad denominada CRIM Express, con la que busca reducir ese plazo a menos de 15 días.

“Eso nos ha permitido reducir el plazo a menos de 30 días y estamos trabajando en otra parte con lo que es el CRIM Express para ya reducirlo a menos de 15 días”, expresó.

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Henríquez indicó que el Ministerio maneja 64 tipos de permisos, de los cuales más de 40 ya están digitalizados. Según explicó, este proceso ha evitado más de 70,000 desplazamientos de ciudadanos a las oficinas de la institución y permite dar seguimiento a los expedientes, identificar a los responsables de cada decisión y reducir las posibilidades de extravío de documentos.

El ministro señaló que, al asumir la gestión, encontraron entre 5,500 y 6,000 permisos pendientes, mientras que actualmente la cifra se sitúa en alrededor de 1,200.

Más autorizaciones y requisitos disponibles en línea

El funcionario destacó que la transformación de los procesos también ha permitido aumentar la cantidad de autorizaciones emitidas.

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Explicó que en 2019 se otorgaban entre 900 y 1,000 permisos al año, mientras que el año pasado la institución terminó con más de 6,500 permisos y proyectos aprobados, vinculados a inversiones superiores a los 30,000 millones de dólares.

Asimismo, indicó que, desde febrero, el Ministerio estandarizó los términos de referencia para los permisos ambientales de categorías A y B, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En total, fueron preparados 73 términos de referencia, que ahora pueden consultarse en la página web de la institución, lo que permite a los promotores conocer los requisitos sin esperar una visita técnica previa.

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Henríquez sostuvo que todavía existen aspectos por mejorar, por lo que el Ministerio continuará con la automatización de sus servicios y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de su personal.

Refuerzan la evaluación ambiental

En otro aspecto de la entrevista, el ministro aseguró que la institución ha reforzado los criterios de evaluación ambiental para los proyectos turísticos e inmobiliarios, con el propósito de garantizar que las inversiones no comprometan ecosistemas como manglares y humedales.

Explicó que ahora se realizan inventarios forestales y de manglares, además de georreferenciar las áreas que deben permanecer protegidas dentro de los terrenos donde se proyectan construcciones.

“Ahora nosotros, por ejemplo, hacemos un detalle técnico, un inventario forestal y un inventario de manglares y tiene que georreferenciarse cada porción de las zonas protegidas”, indicó.

También afirmó que durante su gestión no se ha aprobado ningún proyecto que carezca de una planta de tratamiento de aguas residuales o de conexión a un sistema común para el manejo de esos desechos.

“No se ha aprobado en mi gestión un proyecto de ninguna naturaleza que no tenga una planta de tratamiento de sus aguas”, aseguró. Agregó que las obras autorizadas que no han cumplido esa disposición han sido detenidas y sancionadas.

El ministro sostuvo que el desafío consiste en compatibilizar el crecimiento turístico y la meta de recibir 20 millones de visitantes con la protección de los ecosistemas que sostienen esa actividad económica.

Cambio climático y conservación

Durante la conversación, Henríquez también abordó los desafíos del cambio climático y señaló que República Dominicana figura entre los 20 países que podrían resultar más afectados por sus consecuencias, pese a que su contribución a las emisiones globales de gases de efecto invernadero es de apenas un 0.01 %.

Mencionó entre los efectos que ya enfrenta el país el aumento de la presencia de sargazo y los cambios en los patrones de lluvia, con períodos de sequía y precipitaciones intensas fuera de las temporadas habituales.

Como parte de las acciones de adaptación y mitigación, destacó el crecimiento de los proyectos de energía renovable, con más de 1,000 megavatios de capacidad solar instalada y otros 1,000 megavatios en construcción.

En materia de conservación, informó que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuenta con aproximadamente 134 espacios y que la gestión ha elevado de cinco a 20 los planes de manejo aprobados.

También señaló que el Gobierno ha reforzado los operativos para recuperar terrenos ocupados irregularmente dentro de áreas protegidas. Como ejemplo, mencionó intervenciones recientes en Los Haitises, donde fueron retirados más de 60 agricultores informales y más de 75 estructuras.

Henríquez afirmó que la protección ambiental requiere tanto la intervención de las autoridades como la participación de las comunidades, para evitar que las medidas de conservación sean percibidas como obstáculos al desarrollo local.