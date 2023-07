Medio Ambiente lanza el “Sistema de Autorizaciones Ambientales Virtual”

El ministro Ceara Hatton resalta que la plataforma virtual permitirá agilizar y hacer más transparentes las solicitudes de autorizaciones ambientales para obras, proyectos y actividades económicas

SANTO DOMINGO, RD. – El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, lanzó este miércoles el “Sistema de Autorizaciones Ambientales Virtual”, una plataforma virtual que permitirá agilizar y hacer más transparentes las solicitudes de autorizaciones ambientales para obras, proyectos y actividades económicas.



“Yo me siento contento y emocionado porque estamos haciendo un cambio estructural de este ministerio y una forma de ganar un espacio y una legitimidad en esta sociedad”, dijo Ceara Hatton, al destacar que la plataforma abre una puerta que permitirá saber el estatus de los documentos, “saber quién le pone las manos al documento, saber cuál va a ser el tiempo que dura en un lugar, saber del tiempo que el consultor, el promotor del proyecto, lo procesa”.



Al acto de lanzamiento, realizado en el salón multiusos del Medio Ambiente, asistieron el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría; el de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, y de Administración Pública, Darío Castillo Lugo. Asimismo, Peter Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y coordinador del Programa Burocracia Cero, y Bartolomé Pujals, responsable de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).



Además de Ceara Hatton respondieron las inquietudes de los presentes los viceministros de Gestión Ambiental y de Suelos y Aguas, Indhira de Jesús y René Mateo. Al evento asistieron representantes de diversos ministerios, así como de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) y la Cámara Minera Petrolera.



La plataforma desarrollada por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de Medio Ambiente, que encabeza Luz Félix, permitirá, en su primera fase gestionar permisos ambientales para los proyectos de nuevo ingreso sometidos a la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental, del Viceministerio de Gestión Ambiental.

“Lo que estamos inaugurando hoy aquí es un paso de avance y de transformación de lo que venía haciendo este ministerio”, resaltó Ceara Hatton.



“Uno de los puntos más débiles que teníamos, y creo que aún tenemos, es el tema de la permisología. Tanto los permisos que se tramitan a través de la gestión ambiental, como los permisos que se tramitan por conduces famosos de minería”, añadió.



“Desde que yo llegué aquí todo el mundo me hablaba que esto era un problema, que se prestaba a cosas mal hechas, que las decisiones tardaban, que no se avanzaba, que era muy difícil, y, a veces, nos encontramos resistencia interna. Y poco a poco se fue avanzando, se fue avanzando, y hemos podido, hoy, presentar resultados, que se va a mejorar, con toda seguridad”, indicó.



Recordó, por ejemplo, que procesar la permisología y hacer los estudios para un determinado proyecto conlleva un tiempo, porque va más allá de un sello en un documento.

En ese sentido, recordó que un estudio de impacto ambiental puede llegar a tener miles de páginas. Indicó que la gente, a veces, “no entiende la complejidad del proceso que se hace. Un permiso ambiental es algo importante en este país, porque estamos tomando decisiones de manera tal que esas decisiones no tengan consecuencias negativas con relación al medio ambiente”.



Explicó que la viceministra Indhira de Jesús le pasó recientemente unas estadísticas que resaltan que en el 2022 se recibieron 829 solicitudes A, B y C, al tiempo que se autorizaron 724. El 7 % eran licencias, o sea, la categoría A, la más compleja; 38 % era permisos B y el C, que son constancias, eran la mayoría, un 55 %”.“Ahora todo va a entrar por la vía electrónica, A, B y C, y se va a clasificar, o sea, estamos organizando para dar un mejor servicio en el país”, indicó.



Bartolomé Pujols resaltó la plataforma lanzada por Medio Ambiente, que se embarca dentro de Burocracia Cero, una iniciativa gubernamental que “está cumpliendo ese rol de ser un muro contra la corrupción y un muro contra la ineficiencia, pero a la vez es un puente hacia la transparencia y hacia la buena administración”.