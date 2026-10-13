Dos técnicos enfrentan medidas por presunto fraude eléctrico vinculado a Edesur

Dos técnicos de una empresa contratista enfrentan medidas de coerción por un presunto manejo irregular de un panel eléctrico en la Torre Magilis, ubicada en la calle Desiderio Arias, en el Distrito Nacional.

Edison Yaccel Peralta Pérez y Luis David Jiménez Morales fueron detenidos durante una intervención del Departamento Operativo Contra el Fraude de Edesur Dominicana. Posteriormente, los trasladaron a la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase).

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional les impuso una garantía económica de RD$5,000 y presentación periódica los días 30 de cada mes.

Publicidad

El caso involucra una presunta manipulación del panel eléctrico del condominio y supuestos actos de chantaje contra un cliente, según la información ofrecida por Edesur.