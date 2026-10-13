Dos técnicos enfrentan medidas por presunto fraude eléctrico vinculado a Edesur

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Dos técnicos de una empresa contratista enfrentan medidas de coerción por un presunto manejo irregular de un panel eléctrico en la Torre Magilis, ubicada en la calle Desiderio Arias, en el Distrito Nacional.
Edison Yaccel Peralta Pérez y Luis David Jiménez Morales fueron detenidos durante una intervención del Departamento Operativo Contra el Fraude de Edesur Dominicana. Posteriormente, los trasladaron a la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase).
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional les impuso una garantía económica de RD$5,000 y presentación periódica los días 30 de cada mes.
El caso involucra una presunta manipulación del panel eléctrico del condominio y supuestos actos de chantaje contra un cliente, según la información ofrecida por Edesur.
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Detenciones por fraude eléctrico
Las detenciones se producen en medio de los operativos que desarrolla Edesur para detectar conexiones ilegales y otras irregularidades en sus redes eléctricas.
Durante septiembre, estas acciones dejaron 19 personas detenidas en distintos sectores del Gran Santo Domingo. De ellas, 14 pertenecían a brigadas de empresas contratistas y cinco eran particulares.
Los operativos comenzaron el primero de septiembre y estuvieron a cargo del Departamento Operativo Contra el Fraude. La empresa también mantiene mecanismos de supervisión sobre los trabajos de sus contratistas y contempla medidas contra los responsables de actuaciones irregulares.
Edesur exhortó a los clientes y ciudadanos a denunciar posibles cobros indebidos, manipulación de medidores, conexiones directas y otras prácticas irregulares. Para reportar estos casos, pueden llamar al 809-683-9393, acceder a energiasinfraude.com.do o utilizar las redes sociales y los buzones de sugerencias de la empresa.
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