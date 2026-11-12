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La Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), encabezada por su presidente, el doctor Luis Peña Núñez, acudirá este jueves 12 de noviembre al Palacio Nacional para sostener una reunión de trabajo con el presidente Luis Abinader.

El encuentro, pautado para las 3:00 de la tarde, genera expectativas entre los profesionales de la salud, debido a que representa una oportunidad para retomar el diálogo directo con el Poder Ejecutivo y buscar respuestas a las principales reivindicaciones del sector.

La delegación estará integrada por siete miembros de la Junta Directiva Nacional del CMD, quienes presentarán al mandatario una serie de demandas relacionadas con las condiciones laborales de los médicos y el funcionamiento del sistema sanitario.

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Entre los principales temas que el gremio tiene previsto abordar figuran:

Atención Primaria: fortalecimiento del primer nivel de atención en salud.

Infraestructura hospitalaria: equipamiento, mantenimiento y conclusión de obras.

Seguridad: protección de los profesionales y pacientes en los centros de salud.

Incentivos por antigüedad: regularización y pago de los derechos acumulados.

Reajuste salarial: revisión de las remuneraciones de médicos del SEMMA, MISPAS, MOPC e INTRANT.

Demandas que presentará el CMD

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, manifestó que la organización acudirá con disposición de diálogo, pero también con la responsabilidad de representar a los miles de médicos que esperan respuestas concretas a sus reclamaciones.

«Acudimos con disposición al diálogo, pero también con la responsabilidad de representar a los miles de médicos que esperan respuestas concretas a sus reivindicaciones. Esta reunión es una oportunidad para avanzar hacia un verdadero Pacto Nacional de Salud que beneficie tanto a los profesionales como al pueblo dominicano», expresó Peña Núñez.

Antecedentes de las demandas

La reunión se produce luego de que el CMD suspendiera un paro nacional de 24 horas y una marcha hacia el Palacio Nacional, tras recibir la convocatoria del presidente Abinader para conversar sobre las reclamaciones del sector.

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La organización había anunciado las jornadas de protesta ante la falta de respuestas a sus solicitudes. Entre sus principales reclamos estaban el pago de incentivos por antigüedad, mejores remuneraciones, nuevos nombramientos y mayor seguridad en los hospitales.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el pasado 4 de noviembre, Peña Núñez estimó que alrededor de 15,000 médicos se encuentran desempleados en el país y cuestionó la disponibilidad de oportunidades laborales para estos profesionales.

En esa intervención también mencionó otras situaciones pendientes, entre ellas la regularización de 134 médicos del Ministerio de Salud Pública que, según explicó, reciben salarios inferiores a RD$50,000.

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Asimismo, indicó que el gremio tiene más de 1,200 expedientes pendientes relacionados con incentivos por antigüedad y señaló una deuda de RD$27 millones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) con médicos que realizan labores de auditoría. CDN +1

Expectativas del encuentro

El CMD espera que la reunión permita avanzar en soluciones a las demandas acumuladas y establecer compromisos que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y la atención que reciben los pacientes.

El gremio también considera que el acercamiento con el mandatario constituye una oportunidad para encaminar un Pacto Nacional de Salud que involucre las necesidades de los médicos y de la población dominicana.

La institución informó que dará a conocer oportunamente los resultados del encuentro a sus miembros y a la opinión pública.