Médicos paralizan consultas por 24 horas y exigen incentivos y más nombramientos

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Santo Domingo, RD. – Los médicos del Hospital Francisco Moscoso Puello acataron este martes el paro nacional de labores por 24 horas convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD), en demanda del pago de incentivos por antigüedad, mejores remuneraciones, más nombramientos y mayor seguridad en los centros de salud.
Durante un recorrido por el centro hospitalario, ubicado en el Distrito Nacional, la doctora Gisela Arias de la Cruz, secretaria de la Mujer del CMD, explicó que la suspensión afecta las consultas, mientras que las emergencias, las unidades de cuidados intensivos y las demás áreas críticas continúan ofreciendo atención.
La representante gremial aseguró que los médicos mantienen su compromiso con los pacientes, especialmente con quienes necesitan atención urgente. Asimismo, indicó que el personal de las áreas críticas Médicos paralizan consultas por 24 horas. También que exigen incentivos y más nombramientos y los pacientes ingresados en las salas de hospitalización siguen recibiendo los servicios habituales.
Arias de la Cruz señaló que una de las principales demandas del gremio es la aplicación de los incentivos por antigüedad, que, según explicó, corresponden a médicos con 15 años o más de servicio.
La doctora afirmó que existen profesionales con hasta 26 años de ejercicio en el sistema público que todavía no reciben este beneficio.
También reclamó el pago de incentivos por guardias presenciales y por distancia, destinados a compensar a los médicos que cumplen jornadas prolongadas o trabajan en comunidades alejadas y zonas fronterizas.
En ese sentido, sostuvo que las remuneraciones deben corresponder a las responsabilidades y condiciones laborales de los profesionales de la salud.
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Exigen más seguridad en los hospitales
Otra de las demandas del Colegio Médico Dominicano es el fortalecimiento de la seguridad en los centros hospitalarios, ante los episodios de agresiones contra médicos por parte de pacientes o familiares.
Arias de la Cruz consideró necesario garantizar condiciones que permitan al personal sanitario desempeñar sus funciones sin exponerse a situaciones de violencia.
Además, defendió el respeto al debido proceso. También a la presunción de inocencia de los profesionales que puedan verse involucrados en denuncias o conflictos durante el ejercicio de sus labores.
CMD reclama nuevos nombramientos
El paro médico también busca que las autoridades dispongan de nuevas plazas para ampliar el personal de salud en los hospitales públicos.
Entre los reclamos figuran más nombramientos, el cumplimiento de los incentivos pendientes, una remuneración justa por las guardias y mejores condiciones de trabajo.
La representante del CMD indicó que la convocatoria cuenta con el respaldo de médicos de distintas partes del país. También llamó a los profesionales del sector público y privado a mantenerse unidos en torno a las reivindicaciones del gremio.
Asimismo, exhortó al presidente Luis Abinader y a las autoridades de Salud Pública a atender las demandas presentadas por los profesionales.
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