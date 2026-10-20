Medicamentos de alto costo en RD: pasos y requisitos para solicitar ayuda

3. Reunir los documentos personales y del seguro

El expediente debe incluir una copia de la cédula de identidad dominicana del paciente. En el caso de menores de edad, se requiere el acta de nacimiento y la cédula del tutor.

Los extranjeros con residencia legal deben presentar la documentación de identificación o regularización indicada en el formulario.

También se solicita una copia del carné del seguro médico, cuando corresponda, y una carta de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS), si aplica.

4. Completar el formulario de solicitud

El Ministerio dispone de un formulario que permite identificar el tipo de trámite, los datos del paciente, el medicamento solicitado, el centro de atención y la patología.

El documento contempla cuatro opciones: primera solicitud, renovación, cambio e inclusión de medicamentos. Debe completarse con los datos del paciente o de su representante y llevar la firma correspondiente.

El formulario puede consultarse en el documento oficial del Ministerio:

(Descargar formulario y requisitos para medicamentos de alto costo).

Formulario para llenar y presentar junto a otros documentos a la hora e solicitar medicamentos de alto valor.

5. Depositar la documentación ante la Damac

Una vez reunidos los documentos, el paciente o su representante debe gestionar la entrega del expediente a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo.

La institución publica los siguientes canales de contacto para orientar a los solicitantes:

Teléfono: 809-373-0895, extensiones 1444 y 1448.

Correo electrónico: [email protected].

Horario: lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Dirección: Plaza Metropolitana, avenida John F. Kennedy, esquina Ortega y Gasset, local 305, Santo Domingo.



Se recomienda confirmar con la institución el lugar y la modalidad de recepción vigentes antes de trasladarse, así como verificar que el expediente esté completo y legible.

6. Esperar la evaluación de la solicitud

El formulario oficial establece un tiempo de respuesta de 15 días hábiles y señala que el servicio es gratuito.

La aprobación depende del cumplimiento de los requisitos y de la disponibilidad del medicamento solicitado. Por tanto, depositar el expediente no garantiza automáticamente que el paciente recibirá el tratamiento.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar el subsidio?

Lista de verificación para preparar el expediente

Formulario de solicitud completado y firmado

Copia de cédula del paciente o acta de nacimiento si es menor

Cédula del tutor, cuando corresponda

Copia del carné del seguro médico, si aplica

Historial clínico original, firmado y sellado

Resultados de estudios y análisis actualizados

Receta o indicación médica original con dosis, vía y duración del tratamiento

Carta de la ARS, cuando corresponda

0 de 8 documentos marcados. Esta lista sirve para organizar el expediente; no sustituye la revisión oficial.

Los documentos deben entregarse sin alteraciones ni tachaduras. Antes de depositarlos, conviene confirmar con la DAMAC si el tipo de medicamento y la condición del paciente requieren documentación adicional.

¿Qué hacer si el seguro médico no cubre el medicamento?

Cuando un medicamento no está cubierto, la cobertura se ha agotado o el paciente necesita comprobar las condiciones de su póliza, puede solicitar orientación a su ARS y a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

La DIDA dispone de un servicio gratuito para solicitar una carta de no cobertura de salud. Este documento permite conocer si el medicamento o tratamiento está incluido en el Plan de Servicios de Salud (PDSS), así como la disponibilidad o el agotamiento de la cobertura.

Para solicitarlo, el interesado puede acudir a una oficina de la DIDA, completar el formulario disponible en su página web o enviar la petición por correo electrónico. La institución solicita una copia de la cédula del solicitante. Cuando se requiere certificar el agotamiento o la disponibilidad económica de la cobertura para un tratamiento de alto costo, es indispensable presentar una carta de la ARS que confirme esa condición.

DIDA

La DIDA también orienta y defiende a los afiliados cuando consideran que su seguro no está garantizando las prestaciones que les corresponden.

¿Qué enfermedades y tratamientos de alto costo cubre la Seguridad Social?

El Seguro Familiar de Salud contempla 18 prestaciones de alto costo y máximo nivel de complejidad. Este catálogo incluye procedimientos quirúrgicos y servicios hospitalarios, además de tratamientos para determinadas enfermedades. No se trata de una lista de 18 diagnósticos exclusivamente.

Las prestaciones contempladas son:

Procedimientos en corazón y pericardio. Procedimientos en vasos cardíacos o coronarios. Procedimientos en válvulas del corazón. Trasplante de córnea. Hemodiálisis renal. Diálisis peritoneal. Trasplante renal. Reemplazo articular de cadera. Reemplazo articular de rodilla. Reemplazo articular de hombro. Cirugía de columna por escoliosis. Cirugía de columna por espondilolistesis. Atención a prematuros. Atención en unidades de cuidados intensivos. Tratamiento del cáncer en adultos. Tratamiento del cáncer pediátrico. Tratamiento de politraumatismos o trauma mayor. Tratamiento de quemaduras graves de tercer grado.

La cobertura concreta depende de las condiciones del catálogo vigente, la indicación médica y las reglas aplicables al régimen de afiliación. Por eso, es importante comprobar cada prestación con la ARS o solicitar orientación a la DIDA antes de asumir que un procedimiento está cubierto.

CNSS amplía la cobertura de medicamentos de alto costo en 2026

Durante 2026, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó disposiciones dirigidas a ampliar y precisar el acceso a medicamentos especializados para diferentes condiciones médicas.

Resolución 631-04: cobertura para enfermedades no oncológicas

El 26 de febrero de 2026, el CNSS aprobó la Resolución 631-04, que detalló la ampliación de la cobertura de medicamentos de alto costo del Seguro Familiar de Salud para el Régimen Subsidiado en patologías no oncológicas.

La disposición contempla medicamentos para tratar lupus, artritis reumatoide, enfermedades renales, trastornos del crecimiento, hemofilia, inmunodeficiencias, enfermedad de Kawasaki, púrpura trombocitopénica y gammaglobulinemias.

El organismo estableció un tope de RD$1,000,000 para esta cobertura, conforme a las condiciones de la resolución. La inclusión de una enfermedad en el listado no significa que cualquier medicamento para tratarla quede cubierto automáticamente.

Resolución 645-16: 13 medicamentos para 16 enfermedades

El 1 de octubre de 2026, el CNSS aprobó mediante la Resolución 645-16 el acceso a 13 medicamentos de alto costo para tratar 16 enfermedades catastróficas, con cobertura del 100 % a través del Fondo de Medicamentos de Alto Costo (FOMAC), sin copagos ni límites anuales, según las indicaciones y condiciones establecidas.

Entre las enfermedades y condiciones contempladas figuran determinados tipos de cáncer de mama y pulmón, leucemia linfoblástica aguda, linfoma de Hodgkin, artritis reumatoide, artritis psoriásica, psoriasis en placa, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, acromegalia y atrofia muscular espinal.

Entre los medicamentos incluidos se encuentran ribociclib, palbociclib y pembrolizumab para determinadas indicaciones oncológicas; adalimumab, etanercept, golimumab, infliximab, tocilizumab y ustekinumab para enfermedades inmunomediadas; blinatumomab y PEG-asparaginasa para leucemia infantil; octreótido para acromegalia y risdiplam para atrofia muscular espinal.

La cobertura está sujeta al diagnóstico, la indicación médica y los criterios de cada medicamento. Por ello, los pacientes deben consultar con su ARS y su médico tratante para confirmar si califican para recibir el tratamiento bajo la nueva disposición.

¿Dónde buscar ayuda si rechazan la solicitud?

Si el paciente recibe una respuesta negativa, encuentra dificultades con la cobertura o necesita conocer el estado de su expediente, puede solicitar orientación a las instituciones responsables.

Damac: para consultar el trámite de medicamentos de alto costo, los requisitos pendientes y la disponibilidad del tratamiento.

ARS: para verificar las condiciones de cobertura y solicitar una respuesta sobre el medicamento prescrito.

DIDA: para recibir orientación y presentar una reclamación cuando considere que sus derechos como afiliado no se están respetando.

La DIDA ofrece atención presencial, telefónica y por canales digitales, además de servicios de asesoría y defensa de los afiliados.